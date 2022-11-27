آرسنال يغري ميلان بصفقة تبادلية لخطف بن ناصر

انضم نادي آرسنال الإنجليزي، إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات لاعب المنتخب الوطني الجزائري ومتوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حسب ما أكدته تقارير صحفية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة النادي اللندني، أبدت اهتماما بالغا بالتعاقد مع نجم المنتخب الوطني، لتدعيم خط وسطها. ويأمل النادي اللندني في التأثير على إدارة ميلان، من أجل التخلي عن بن ناصر في الصيف المقبل، خاصة وأن مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024، لم تكلل بالنجاح.

وكشف الموقع أن إدارة آرسنال تجهز عرضا قد تصل قيمته إلى 55 مليون يورو، من أجل التوقيع مع بن ناصر، وقد تقترح عرض لاعبها الغاني توماس بارتي، إلى جانب 20مليون يورو، من أجل إتمام الصفقة. ويذكر أن بن ناصر لعب في صفوف “الجانرز” بين 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى صفوف إمبولي الإيطالي، ثم ميلان.