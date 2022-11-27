-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آرسنال يغري ميلان بصفقة تبادلية لخطف بن ناصر

ع.ع
  • 134
  • 0
آرسنال يغري ميلان بصفقة تبادلية لخطف بن ناصر

انضم نادي آرسنال الإنجليزي، إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات لاعب المنتخب الوطني الجزائري ومتوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حسب ما أكدته تقارير صحفية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة النادي اللندني، أبدت اهتماما بالغا بالتعاقد مع نجم المنتخب الوطني، لتدعيم خط وسطها. ويأمل النادي اللندني في التأثير على إدارة ميلان، من أجل التخلي عن بن ناصر في الصيف المقبل، خاصة وأن مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024، لم تكلل بالنجاح.

وكشف الموقع أن إدارة آرسنال تجهز عرضا قد تصل قيمته إلى 55 مليون يورو، من أجل التوقيع مع بن ناصر، وقد تقترح عرض لاعبها الغاني توماس بارتي، إلى جانب 20مليون يورو، من أجل إتمام الصفقة. ويذكر أن بن ناصر لعب في صفوف “الجانرز” بين 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى صفوف إمبولي الإيطالي، ثم ميلان.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: وعكة صحية على المُباشر لِإعلامي رياضي

بِالفيديو: وعكة صحية على المُباشر لِإعلامي رياضي

الحارس “شاوشي” يعود إلى الواجهة ويُوهّل شباب برج منايل

الحارس “شاوشي” يعود إلى الواجهة ويُوهّل شباب برج منايل

السعوديون يُخطّطون لِشراء أسهم ناديَين عملاقَين إنجليزيَين

السعوديون يُخطّطون لِشراء أسهم ناديَين عملاقَين إنجليزيَين

أوّل فوز للأفارقة

أوّل فوز للأفارقة

مونديال قطر: مواجهة “غير قابلة للقسمة” بين إيران والولايات المتحدة

مونديال قطر: مواجهة “غير قابلة للقسمة” بين إيران والولايات المتحدة

استئناف مباريات البطولة المحترفة يوم 29 نوفمبر

استئناف مباريات البطولة المحترفة يوم 29 نوفمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد