آلاء الصديق.. وفاة أشهر معارضة إماراتية في حادث سيارة بلندن
أعلن حقوقيون وناشطون خليجيون وفاة آلاء الصديق، أشهر معارضة إماراتية في حادث سير ببريطانيا حيث تقيم، وذلك بعد أن دهستها سيارة، وسط تساؤلات حول ظروف الحادث.
وآلاء الصديق هي المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان، ونعت المنظمة صباح اليوم في حسابها على تويتر وفاة آلاء، وقالت إنها تعبّر عن بالغ حزنها بسبب الموت المفاجئ للناشطة الإماراتية.
حكيت هنا جزء من قصتي
الوجه الآخر لنظام #الإمارات، قصة حرية التعبير وقمعها، قصة #معتقلي_الإمارات، التي يجب أن يسمعها العالم، والدي #محمد_عبدالرزاق_الصديق ورفاقه، أحمد منصور @Ahmed_Mansoor
ناصر بن غيث @N_BinGhaith
مع تقارير @hrw_ar
و @amnestygulf
.#أفرجوا_عن_معتقلي_الإمارات https://t.co/3Z8ZhCwGGD
— Alaa آلاء (@alaa_q) February 14, 2021
وقال الأكاديمي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، وهو معارض مقيم في لندن، إن آلاء قضت في حادث سير، دون كشف مزيد من التفاصيل. مضيفا: “لمن يسأل عن سبب الوفاة فقد توفيت رحمة الله عليها في حادث سير”.
وفاة الحقوقية الإماراتية #آلاء_الصديق بحادث سير في #لندن#الإمارات pic.twitter.com/qD3CxYmnh1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2021
تُعد آلاء إحدى أبرز الشخصيات المعارضة لنظام الحكم في الإمارات، وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت والدها الداعية محمد عبد الرزاق الصديق في عام 2012، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ووُجهت له تهم بتدبير انقلاب، ووصفت ابنته الراحلة محاكمة والدها بأنها كانت صورية.
سجنوا والدها محمد الصديق في سجون أبو ظبي.. حملت قضيته على عاتقها لتطالب العالم الإفراج عنه، ماتت اليوم في حادث سيارة في لندن بعد أن طاردوها وطالبوا قطر تسليمها فرفض أمير قطر
هل غير القتلة الظلمة طريقتهم في تصفية من يعارضهم بحوادث السيارات؟#آلاء_الصديق#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/4MhGjZ8AB2
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 20, 2021
تحدثت آلاء في مقابلات تلفزيونية عدة عن تعرّض والدها للتعذيب والإخفاء القسري، وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية سحبت منه ومن أولاده الجنسية، وأكدت أنها لم تستمع لصوت والدها منذ عام 2013، وذلك في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية #آلاء_الصديق بعد صدمها بسيارة في بريطانيا فيما يشك بكونه عمل مدبر، وقد قضت العقد الأخير من عمرها مدافعة عن تحرير والدها السجين في #أبوظبي وكل الحقوقيين مطالبين بالضغط لاجراء تحقيقات في سبب الحادث وملابساته. #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/udY44v1Q1U
— إيمان شمس الدين (@eshamseddin) June 20, 2021
آلاء سبق وأن وجهت أيضاً انتقادات للتضييق على الحريات في الإمارات، وقالت إن الإمارات تشهد انهياراً في مجال الحريات والتعبير عن الرأي، بدأ بشكل رئيسي في عام 2012 مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي جرّم الانتقاد السلمي، بحسب ما قالته.
كان رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، عبد الله بن حمد العذبة، قد قال في وقت سابق إن السيدة التي تحدّث عنها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في يناير/كانون الثاني 2018، وكانت سبب خلاف مع الإمارات عام 2015 هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.
#آلاء_الصديق https://t.co/U2eCkVjrIU
— Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) June 20, 2021
كان وزير الخارجية القطري قد كشف في تصريحات له قبل 3 أعوام جانباً من خلاف إماراتي قطري يرجع إلى عام 2015 بعد رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي، وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثاً إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم؛ لأن المرأة لم تكن مطلوبة بجرم جنائي.