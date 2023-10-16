آلاف الأطنان من البقول الجافة لتموين غرب البلاد

فيما يعزف تجار عن اقتنائها تهربا من معاملات الفوترة

تتوفر مخازن الديوان الجزائري للحبوب بوهران، وعلى مستوى نقاط البيع التابعة له، كميات هائلة من البقول الجافة، من ضمنها الحمص، لكنها تواجه عزوف الكثير من محلات البيع بالتجزئة للمواد الغذائية، وكذا عدد من المتاجر الكبرى، بسبب رفض أصحابها التعامل المباشر مع الديوان تهربًا من إجراءات الفوترة والتصريح الضريبي، وفق ما علمته “الشروق” من مصادرها بقطاع التجارة.

وقد تسبّب هذا الوضع في تشكّل طوابير من المواطنين أمام مختلف نقاط البيع التابعة لاتحاد التعاونيات الفلاحية بوهران، هذه الأيام، لأجل اقتناء حاجياتهم الاستهلاكية من الحبوب الجافة، خاصة من شحنات الحمص المستوردة حديثا، في ظل سعي عديد التجار ممن يحتفظون بمخزونهم القديم للنوع الموضب للتخلص منه، عن طريق عرضه للبيع بمعزل عن أي نوعية أخرى بسعر مرتفع وغير مبرر، فاق عتبة الـ400 دج للكيلوغرام الواحد، وهي الشحنة التي أعاب عامة من اقتناها على رداءة نوعيتها، بسبب تلوثها بالسوس تحت تأثير غياب التهوية الذي يعود لطول فترة تخزينها على هيئتها الموضبة، وأيضا تعرضها للكساد داخل المحلات التجارية، نظرا للزيادة المسجلة في هذا النوع من المنتوج لمجرد أنه خاضع للتغليف.

في حين أوضحت ذات المصادر الموثوقة، أن كميات هائلة تقدّر بمئات الأطنان من الحبوب الجافة، ممثلة في العدس، الفاصولياء، الحمص والأرز، تم استيرادها وضخها في مخازن الديوان الجزائري المهني للحبوب بوهران، مشيرة إلى أنه في آخر عمليتي استيراد جديدتين مؤرختين في 08-10-2023، كان قد تم استقبال حصة تموينية معتبرة لصالح الجهة الغربية للوطن، يفوق وزنها الإجمالي الـ11 ألف طن من العدس والحمص المستوردين.

وأكدت مصادرنا، أن وزن الشحنة الأولى للحصة الموجّهة لولاية وهران، والتي استقدمت عبر السفينة المسماة (آم.آس، صي نوريا) يقدّر بـ1000 طن من العدس، وكذلك وصلت سفينة “أواكزاكا ستار” محمّلة بـ3120 طن من مادة الحمص، 420 طنّ منها مخصّصة لتموين مواطني ولاية وهران. وقد تم، بناء على هذه الوفرة، المبادرة بتوسيع دائرة التوزيع من خلال تسويق منتجات ديوان الحبوب على تجار المحلات والأسواق، وعدم اقتصارها على نقاط البيع التابعة له، والتي لا يزيد عددها عن 10 نقاط على مستوى ولاية وهران.

وأضاف محدثونا، أن الاستجابة لهذه الخطوة لم تلق الصدى المطلوب من طرف متعاملين خواص، سواء بسبب نقص التحسيس الإعلامي بمبادرة الديوان، أو أيضا -وهو الأمر المسجل بوضوح- نتيجة تجنّب هؤلاء التموين مباشرة من تعاونيات الحبوب، التي لا تتعامل سوى بنظام الفوترة، وهي الطريقة التي لا يحبذها تجار يعتمدون في مضاعفة أرباحهم على التهرب الضريبي.

من جهته، أكد مدير اتحاد التعاونيات الفلاحية لولاية وهران في تصريحه لـ”الشروق اليومي”، صحة ما سلف ذكره من معطيات، حول عمليات توزيع البقول الجافة في وهران، موضحا أن الديوان يفتح أبوابه لجميع من يرغب في التموين بمنتجاته دون استثناء، وأنه لا يعاني من أي عجز في التموين، وهو يتوفر حاليا على شحنات من مختلف أنواع الحبوب الجافة وبكميات معتبرة، تم استقدامها عبر بواخر الشحن مؤخرا.

كما دعا مدير اتحاد التعاونيات الفلاحية لوهران مختلف المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من مؤسسته، لأجل المساهمة في تغطية السوق بكافة احتياجات المواطن من حمص، أرز، عدس وغيرها من الحبوب، سواء تعلق الأمر بتجار تجزئة أو جملة أو غيرهم ممن يحوزون على سجلات تجارية.