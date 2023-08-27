آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة عمرها 40 عاما

فاجأت مسنة مكسيكية الأطباء عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي كانت تشكو منها لم تكن سوى جنينا محنطا في رحمها منذ أكثر من 4 عقود.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن المرأة البالغة من العمر 84 سنة، توجهت إلى عيادة الصحة العامة بسبب آلام شديدة في البطن، وعند الفحص تبين أنها تحمل جنينا لم يكن مقدرا له أن يولد قبل 40 عاما.

ويعتقد الأطباء أن الجنين قد يكون متكلسا، في حالة نادرة للغاية تسمى “الجنين المتكلس”، وأنه مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي.

وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة أثناء الحمل قبل حوالي 40 عاما.

والمثير للدهشة أن الجنين المحنط الذي يجلس داخل المرأة طوال هذا الوقت لم يسبب لها أي مشاكل صحية.

وعادة ما تنشأ الظروف الخطيرة لهذه الحالة النادرة عندما يموت الجنين أثناء الحمل في البطن، وهو كبير الحجم، بحيث لا يستطيع الجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج كجزء من رد فعل جسم غريب، مما يحمي الأم.

وتعتبر هذه الحالة التي يطلق عليها علميا” الليثوبيديون” نادرة، حيث لم يتجاوز عددها في العالم 300 حالة.