آلة سليماني شغّالة قبيل مواجهتَي النيجر

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الأحد في تقديم العروض الفنية الإيجابية، وساهم في حصد نقاط الفوز لِمصلحة فريقه أندرلخت البلجيكي.

وفاز نادي أندرلخت بِهدفَين لِصفر على المُضيّف فريق لوفن، لِحساب الجولة من الـ 30 عمر البطولة البلجيكية.

وأمضى المهاجم سليماني الهدف الأوّل من ركلة جزاء في الدقيقة 33، لِيرفع غلّته إلى 6 أهداف.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف وتمريرة حاسمة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، وبِاحتساب بداية سليماني مع نادي براست الفرنسي.

وبات فريق أندرلخت بعد هذا الانتصار، يجمع 42 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي لوفن الرّتبة الـ 11 بِرصيد 39 نقطة.

وفي مباراة أخرى، انتصر فريق شارلوروا بِهدف لِصفر خارج القواعد على نادي أنتويرب.

وصنع متوسّط الميدان آدم زرقان هدف فريق شارلوروا، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 15. رافعا غلّته إلى 7 تمريرات حاسمة. فضلا عن حيازته رصيد 4 أهداف.

وطرد الحكم اللاعب الفرنسي داميان مارك متوسّط ميدان فريق شارلوروا في الدقيقة الـ 60، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ويحوز فريق شارلوروا بعد هذا الفوز 41 نقطة في المركز الـ 10، ويتموقع نادي أنتويرب في الرّتبة الـ 3 بِرصيد 60 نقطة.

وسيعود إسلام سليماني وآدم زرقان بعد هذه المباراة إلى الجزائر، استعدادا للمشاركة مع “الخضر” في مقابلتَي النيجر بِتاريخَي الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.