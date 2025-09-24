آليات التعالي المعرفي في الخطاب العلماني!

يمثل مفهوم الحقد الإبستيمي ظاهرة معقدة في الفكر المعاصر، حيث يتجلى كشكل من أشكال التعالي المعرفي الذي يتخفى وراء قناع النقد الموضوعي. وفي السياق العربي والإسلامي، تأخذ هذه الظاهرة بُعداً خاصاً من خلال ما يمكن تسميته بـ”متلازمة نقد الإسلاميين”، التي تشكل آلية دفاعية نفسية ومعرفية معقدة تستهدف في ظاهرها الحركات الإسلامية وفي باطنها الإسلام ذاته.

تنطلق هذه المتلازمة من افتراض أساسي مفاده أن النقد العلني والمباشر للإسلام كدين قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية وثقافية غير مرغوبة، لذا، يلجأ أصحاب هذا التوجه إلى استراتيجية الإزاحة، حيث يوجهون سهام نقدهم نحو الإسلاميين كممثلين للدين، مدعين أنهم يفصلون بين الدين كمفهوم مجرد وبين ممارسيه المعاصرين. هذا الفصل الظاهري يوفر غطاءً إيديولوجياً يسمح بممارسة النقد الجذري دون التعرض لتهمة العداء الصريح للدين.

إن الآلية النفسية وراء هذه المتلازمة تكشف عن عقدة مركبة تتأسس على رغبة عميقة في الحصول على الاعتراف والقبول من الآخر الغربي. فممارس هذا النوع من النقد يعتقد جازماً أن طقوس العبور إلى العقلانية والحداثة تتطلب منه إثبات براءته من التراث الإسلامي، وأن هذا الإثبات لا يتم إلا من خلال ممارسة نقد قاسٍ ومستمر للتجليات المعاصرة للإسلام السياسي والاجتماعي.

تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في الخطابات العلمانية التي تتبنى منهجية انتقائية في التعامل مع النصوص والممارسات الإسلامية. فبينما تُعرض النصوص الغربية الحديثة كنماذج للعقلانية والتقدم، تُقرأ النصوص الإسلامية من خلال عدسة الممارسات السلبية المعاصرة، وكأن هذه الممارسات هي التجسيد الحتمي والوحيد لتلك النصوص. هذا التعامل المزدوج يكشف عن انحياز معرفي عميق يتنكر في ثوب الموضوعية العلمية.

والأخطر من ذلك، أن هذه المتلازمة تؤدي إلى تشويه مقصود للحقائق التاريخية والفكرية. فالتراث الإسلامي الثري بتنوعه ومدارسه المختلفة يُختزل في أسوإ تجلياته المعاصرة، بينما التراث الغربي يُقدم في أفضل صوره وإنجازاته. هذا الاختزال المتعمد لا يخدم البحث عن الحقيقة بقدر ما يخدم رغبة نفسية في التبرؤ من الهوية الأصلية والانتماء إلى هوية بديلة يُفترض أنها أكثر تقدماً وحضارة.

إن ما يجعل هذه الظاهرة أكثر إشكالية هو ادعاؤها العلمية والموضوعية. فأصحاب هذا التوجه يقدمون أنفسهم كنقاد موضوعيين يسعون إلى الإصلاح والتقدم، متجاهلين الدوافع النفسية والإيديولوجية الخفية وراء نقدهم. هذا التجاهل يحول النقد من أداة للمعرفة والإصلاح إلى آلية للهدم والتشويه، ما يفقده مصداقيته العلمية ويحوله إلى مجرد تعبير عن عقدة نفسية.

كما تتضح خطورة هذه المتلازمة في تأثيرها على الأجيال الشابة، حيث تخلق حالة من الاغتراب الثقافي والهوياتي. فالشاب الذي ينشأ في بيئة تمارس هذا النوع من النقد المقنع يجد نفسه محاصراً بين رفض مبطن لتراثه وهويته الأصلية من جهة، وسعي محموم للانتماء إلى نموذج ثقافي يُقدم له كمثال للتقدم والحضارة من جهة أخرى. هذا الحصار النفسي والفكري يؤدي إلى تشويه في الشخصية وفقدان للتوازن الثقافي والحضاري.

والملاحظ، أن هذه المتلازمة تزداد حدة في فترات التوتر السياسي والاجتماعي، حيث يصبح نقد الإسلاميين وسيلة لإثبات الولاء للنظام السياسي القائم أو للقوى الدولية المهيمنة. في هذه الحالات، يتحول النقد من ممارسة فكرية إلى أداة سياسية، ما يفقده أي قيمة معرفية حقيقية ويحوله إلى مجرد خطاب أيديولوجي مقنع.

إن الخروج من هذه المتلازمة يتطلب أولاً الاعتراف بوجودها وبالدوافع الحقيقية وراءها. فالنقد الحقيقي والبناء لا يمكن أن ينطلق من رغبة في إرضاء الآخر أو من سعي للحصول على الاعتراف والقبول الخارجي. النقد الأصيل ينبع من رغبة حقيقية في الفهم والإصلاح، ويقوم على منهجية علمية واضحة ومعايير موضوعية ثابتة.

كما يتطلب الأمر إعادة النظر في مفهوم العقلانية والحداثة، وعدم اعتبارهما حكراً على التجربة الغربية أو مرتبطين بالضرورة برفض التراث الإسلامي. فالعقلانية الحقيقية تتطلب نظرة متوازنة وعادلة للتراث الإنساني بكل تنوعه وثرائه، دون تحيز مسبق لثقافة على أخرى.

إن التحرر من متلازمة نقد الإسلاميين كقناع للحقد الإبستيمي لا يعني التخلي عن النقد أو القبول الأعمى بكل ما يصدر عن الحركات الإسلامية، بل يعني ممارسة نقد أصيل وعادل يقوم على المعرفة العميقة والفهم الواعي، نقد ينطلق من الانتماء الواعي والرغبة الحقيقية في الإصلاح والتطوير، وليس من عقدة النقص أو السعي لكسب رضا الآخر.

وفي النهاية، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهداً جماعياً من المثقفين والأكاديميين والمربين لفضح هذه الآليات النفسية والمعرفية المقنعة، وتقديم نماذج صحية للنقد البناء والحوار الحضاري المتوازن. فالمجتمعات لا تتقدم بالهروب من هويتها أو بتشويه تراثها، بل بالفهم العميق لهذا التراث ونقده البناء وتطويره بما يخدم حاضرها ومستقبلها.