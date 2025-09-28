آليات التمكين الرقمي في التعليم الجامعي محور ملتقى دولي

يتوج بتوصيات لرسم خارطة طريق للجامعات الجزائرية والعربية

تحتضن جامعة أحمد زبانة بغليزان المؤتمر العلمي الدولي الهجين الأول، الذي يتحدث عن “آليات التمكين الرقمي في التعليم الجامعي بالعالم العربي”. وتدوم فعالياته يومين بداية من الاثنين 29 سبتمبر الجاري.

وينظم هذا الحدث الدولي العلمي العام من قبل فرقة البحث التكويني “المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن والأخلاقي للوسائط التكنولوجية في الجزائر”، التابعة لمخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية.

وأشار الدكتور صيشي يسري، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر في تصريح لـ”الشروق” إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي في سياق تراهن فيه الدولة، من خلال أولويات البرامج الحكومية، على ضمان تحول رقمي لكافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المتحدث أن التحول الرقمي لم يعد خياراً ترفيهياً، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان جودة واستدامة التعليم العالي في المنطقة العربية.

وقال صيشي إن المؤتمر سيشكل منصة لتبادل الخبرات الدولية والعربية حول كيفية بناء بنية تحتية رقمية قوية، وتطوير المهارات الرقمية للأساتذة والطلبة، وضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي للتكنولوجيا، حيث ينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة نوعية من باحثين وأكاديميين متخصصين من داخل وخارج الجزائر.

وفي هذا الصدد، ستشهد الجلسة الافتتاحية اليوم الاثنين عرض مداخلة للأستاذ عدالة العجال، مسؤول مركز التقنيات الحديثة للإعلام الآلي ومسؤول كلية الرقمنة والتربية بجامعة التكوين المتواصل – الجزائر، ومن المتوقع أن يتوج المؤتمر بتوصيات هامة تساهم في رسم خارطة طريق للجامعات العربية والجزائرية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل والفاعل.