آليات جديدة لصرف منحة التمدرس

التسجيل إلكترونيا ومطالب بتفعيل البطاقية الوطنية

أمرت وزارة التربية مديرياتها الولائية، مديري ومفتشي التربية والتعليم، بالشروع في استقبال ملفات التلاميذ المعنيين بمنحة التمدرس، إلكترونيا عبر روابط خاصة، بغية ضمان صبها في آجالها ووقف التلاعب بأموال الفقراء، إذ سيتم صبها في الحسابات الجارية للأولياء حفاظا على كرامة المعنيين وتخفيف الضغط على موظفي المصالح الاقتصادية.

وأوضحت تعليمة صادرة عن مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية للولايات، بتاريخ 13 مارس الجاري، أنه في إطار تطبيق التعليمات المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطن، فإن مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي ومديري الطورين المتوسط والثانوي، مطالبون بإعلام الأولياء بالطرق والوسائل المتاحة، للشروع في التسجيل إلكترونيا عبر روابط خاصة أوجدت لتسيير ملف منحة التمدرس المقدرة بـ5 آلاف دينار، مع سحب استمارة التسجيل من نفس المواقع، لكي يتسنى للمصالح المختصة بالبلديات والدوائر التدقيق في قوائم المستفيدين المقدر عددهم بـ3 ملايين مستفيد، خاصة بالنسبة لفئة المستفيدين الجدد، لضمان صبها في الحسابات الجارية للأولياء أو عبر “حوالة بريدية” بدءا من شهر أوت إلى غاية شهر سبتمبر، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-61 الذي تضمن كيفيات وشروط صرفها، لإعفائهم من عناء التنقل إلى المؤسسات التربوية، وحفظ كرامتهم و رامة أبنائهم ولتخفيف الضغط على المقتصدين الذين يواجهون عراقيل تسييرية عديدة.

وقالت مصادر الشروق، بأنه نظرا لغياب التنسيق بين بعض مديريات التربية للولايات ومصالح البلديات والدوائر المختصة، فإن عملية استقبال ملفات المعنيين بمنحة التمدرس ستعرف تأخرا، إذ رفضت بعض المصالح استقبال ملفات التلاميذ، بحجة أن العملية لم تنطلق بعد، بالمقابل يدعو مفتشو ورؤساء مؤسسات تربوية، بتفعيل البطاقة الوطنية الرقمية لتسيير منحة المعوزين.