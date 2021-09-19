آل سعود.. العائلة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر العائلات ثراء في العالم

صنفت عائلة “آل سعود” الحاكمة في السعودية، ضمن قائمة أكثر العائلات ثراء في العالم، لتكون بذلك العائلة العربية الوحيدة وسط 24 عائلة غربية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ فقد احتلت العائلة السعودية المرتبة الخامسة، بثروة تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي، في قائمة ضمت 25 عائلة من الأثرياء عبر العالم.

وبحسب ما تداولت تقارير إخبارية فقد جاء هذا التصنيف للسعودية بعدما كشفت مؤخرا عن دراسات حول الثروة المعدنية في الدولة التي تعتمد على النفط كمصدر دخل أساسي لها، وقدر مخزون الثروة المعدنية بنحو 1.3 تريليون دولار.

تصنيف العائلات الأكثر ثراء في العالم

1ـ عائلة والتون الأميركية: تملك سلسلة متاجر “وولمارت” في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها، بثروة بلغت 238,2 مليار دولار.

2ـ عائلة مارس الأميركية: مالكة للعلامة التجارية الشهيرة “مارس” المتخصصة بالحلويات. وقدرت ثروة العائلة بـ141,9 مليار دولار.

3ـ عائلة كوتش: ثروتها بلغت 124,4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

4ـ عائلة هيرميس: ثروتها بلغت 111,6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالبضائع الفاخرة.

5ـ عائلة آل سعود: ثروتها بلغت 100 مليار دولار أميركي.

6ـ عائلة أمباني الهندية: مالكة لشركة “ريلاينس إندستريز” الصناعية، بثروة بلغت 93,7 مليار دولار.

7ـ عائلة ويرتهايمر الفرنسية: مالكة للعلامة التجارية “شانيل”، بثروة بلغت 61,8 مليار دولار.

8ـ عائلة جونسون الأمريكية: تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل، وبلغت ثروتها 61,2 مليار دولار.

9ـ عائلة تومسون: مالكة لوكالة “رويترز” الشهيرة للأنباء، وبلغت ثروتها 61,1 مليار دولار.

10ـ عائلة بورينغر الألمانية: ثروتها بلغت 59,2 مليار دولار، قادمة من نشاطها في الصناعات الدوائية.

11ـ عائلة ماكميلان الأميركية: ثروتها بلغت 51,6 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

12ـ عائلة آلبريخت الألمانية: ثروتها وصلت 51 مليار دولار، وهي المالكة لسلسة متاجر “آلدي” الشهيرة.

13ـ عائلة لودر الأميركية: مالكة للعلامة التجارية “إيستي لودر”، بثروة بلغت 49,3 مليار دولار، قادمة من الصناعات التجميلية.

14ـ عائلة روش السويسرية: مالكة لشركة “روش” للصناعات الدوائية، بثروة بلغت 47,3 مليار دولار.

15ـ عائلة مولييز الفرنسية: ثروتها بلغت 45,9 مليار دولار، قادمة من نشاطات التجارة بالتجزئة.

16ـ عائلة كوانت الألمانية: مالكة للعلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات “BMW”، بثروة بلغت 42,3 مليار دولار.

17ـ عائلة داسو الفرنسية: ثروتها بلغت 41,9 مليار دولار، قادمة من صناعة البرمجيات والطيران.

18ـ عائلة نيو هاوس الأميركية: ثروتها بلغت 41,6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

19ـ عائلات فان دام، ودي سبويلبيرتش ودي ميفيوس البلجيكية: ثروتهم قادمة من صناعة المشروبات، بلغت 20,2 مليار دولار.

20ـ عائلة كوكس الأميركية: ثروتها بلغت 38,6 مليار دولار، قادمة من نشاط العائلة في مجال الاتصالات والسيارات.

21ـ عائلة روزينغ الإنجليزية: ثروتها بلغت 35,9 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

22ـ عائلة كووك من هونغ كونغ: ثروتها بلغت 35,6 مليار دولار، من نشاطات في مجال العقارات.

23ـ عائلة بريتزكر الأميركية: مالكة لسلسلة فنادق “حياة” أو “هايات” حول العالم، بثروة بلغت 35,3 مليار دولار.

24ـ عائلة فيريرو الإيطالية: ثروتها بلغت 34,5 مليار دولار، قادمة من صناعة الحلويات الشهيرة مثل “نوتيلا” و”فيريرو روشيه”.

25ـ عائلة جونسون (SC) الأميركية: ثروتها بلغت 33,8 مليار دولار، قادمة من العمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية.