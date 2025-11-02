آمال بتفادي تواجد جزائري في مجموعة واحدة وثنائي الكاف بطموح التتويج

قرعة دور المجموعات والأدوار النهائية لرابطة الأبطال و"الكاف" تسحب الإثنين..

سيكون عشاق كرة القدم الإفريقية صبيحة الإثنين، على موعد مع فعاليات قرعة دور المجموعات والأدوار النهائية من منافستي كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أين ستشهد تواجد رباعي جزائري بقيادة حامل لقب البطولة الوطنية مولودية الجزائر، ومنشط الدور ربع نهائي من رابطة الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة إلى شبيبة القبائل العائد هو الأخر إلى أجواء أغلى المنافسات القارية، فيما ستكون الجزائر ممثلة بكل من شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة في منافسة كأس الكونفدرالية.

وطبقا لتصنيف الكاف الصادر في شهر أوت الماضي، وبعد تأهل أندية الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي ونهضة بركان المغربي أول أمس على حساب الأهلي الليبي، يتصدر الرباعي المذكور التصنيف الأول، وسيكون على رأس المجموعات الـ4 في دور المجموعات، على أن يكون التصنيف الثاني، مكونا من ناديين تنزانيين ويتعلق الأمر بكل من سيمبا ويانغ أفريكانز رفقة الهلال السوداني وبيراميدز المصري، فيما سيكون ممثل الجزائر الأول مولودية الجزائر في المستوى الثالث رفقة كل من بيترو أتليتيكو الأنغولي وريفيرز يونايتد النيجيري بالإضافة إلى الجيش الملكي، بينما يأتي شبيبة القبائل في التصنيف الرابع مع الملعب المالي، وباور ديناموز بطل زامبيا، وسانت ليبولو بطل الكونغو الديمقراطية.

وستكون مهمة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل صعبة جدا، خاصة مع الأندية المتواجدة هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية، مع رغبة تفادي تواجد ثنائي جزائري في مجموعة واحدة، بالنظر لتواجد الثنائي في مستويين مختلفين، بالإضافة إلى الأسماء القوية في التصنيف الأول والثاني، بتواجد كبار القارة، لكن هذا لا يمنع من رفع التحدي للأندية الجزائرية، خاصة مع توفر الظروف في الوقت الحالي، وإمكانية الشبيبة والمولودية للوصول بعيدا في المنافسة القارية.

على جانب آخر، وعلى مستوى مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فالثنائي شباب بلوزداد وإتحاد الجزائر سيتصدر مجموعاته في هذا الدور، رفقة نادي الزمالك المصري والوداد البييضاوي، أين يتواجد الرباعي في التصنيف الأول، أما المستوى الثنائي فتواجد فيه الرباعي ستيلينبوش الجنوب إفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي بالإضافة إلى مانييما يونيون الكونغولي، أما التصنيف الثالث فتواجد فيه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني، فيما سيتواجد في التصنيف الرابع كل من سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي بالإضافة إلى نيروبي الكيني.