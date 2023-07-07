آمال بوشوشة تروج للتراث ونوال الزغبي تعيد عبارات الرئيس

مشاهير العالم العربي يهنئون الجزائر بعيد استقلالها

هنأ العديد من الفنانين والمشاهير العرب الجزائر بعيد استقلالها، والذي يتزامن هذه السنة مع افتتاح الألعاب العربية في طبعتها 15.

وغرد العديد من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات راقية عكست مكانة الجزائر في القلب العربي. كتبت نانسي عجرم مغردة “ينعاد عالجزائر وشعبها الطيب بأيام كلها أمان واستقرار كل عيد استقلال ونتو بخير”.

وغرد مروان خوري “كل عيد استقلال والشعب الجزائري الحبيب بخير وأمان وسعادة نجلكم بزاف”.

وكتب فاضل شاكر قائلا: “أصدق التهاني والحب لدولة الجزائر وشعبها الحبيب بمناسبة عيد الاستقلال تحيا الجزائر”.

فيما علقت مريام فارس قائلة عبر صفحتها “عيد استقلال سعيد للجزائر الحبيبة أرض الصمود والفخر”.

وغردت اللبنانية يارا ” يد استقلال مجيد للجزائر الحبيبة وانعم الله عليها بالأمن والسلام”.

أما ناصف زيتون فقد كتب قائلا: ” بمناسبة عيد الاستقلال كل عام والجزائر الغالية شعبها العزيز بخير وأمان”.

أما سيرين عبد النور فقد توقفت عند المناسبة بعبارة جاء فيها “كل عام والجزائر وشعبها بألف خير دمتِ يا جزائر حرة مستقلة”.

وقالت نجوى كرم “كل عام والجزائر بخير وسلام ينعاد على هلبلد وشعبو الحبيب بالخير والأمان”.

وفضلت نوال الزغبي إعادة عبارة الرئيس تبون التي قالها أثناء زيارة روسيا الأخيرة “الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر كل عام والجزائر وشعبها بخير”.

وجاء في تغريدة مايا دياب “كل عام والجزائر حرة مستقلة أتمنى لهذا الشعب المحب الخير والسلام الدائم”.

وأطلت كارول سماحة تقول “كل التهاني لكل المحبين بالجزائر بعيد الاستقلال الله ايدم على هلبلد اللي بحبو كثير وعندي مع جمهوروو أحلى الذكريات الأمن والأمان والسلام”.

وفضلت آمال بوشوشة استعراض تراث بلادها في يوم استقلاله، حيث ظهرت بصورة تظهر خيط الروح والكراكو وهي تعايد بلادها قائلة “أتى عيد استقلال بلادي الجزائر 61 اليوم ليذكرنا بأهمية أن نتمسك أكثر وأكثر بأرضنا وهويتنا وتراثنا وماضينا وحاضرنا وان نفتخر بتاريخنا وشجاعتنا وعزتنا بالجزائر الحرة والمستقلة فغردي يا جزائر وافتخري، لأن أرضك أنجبت أبطالا أحرارا”.