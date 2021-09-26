آندي ديلور.. آلة تهديفية لا تتعطل في الدوري الفرنسي

سجل هدفا جديدا مع نادي نيس

شارك الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي نيس الفرنسي، في فوز فريقه على نادي سانت إيتيان بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، السبت، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يبدأها مهاجم “الخضر” أساسيا، بعد أن شارك بديلا في مباراتين عقب انضمامه لنادي نيس في الأنفاس الأخيرة من الميركاتو الصيفي، ليرفع حصيلته التهديفية في “الليغ 1” هذا الموسم إلى 4 أهداف وصناعته لهدفين في 7 مباريات، لعب 3 مع مونبولييه و4 مع نيس.

ونجح مهاجم “محاربي الصحراء” الملقب جماهيريا بـ”بوزلوف” في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ83 من المباراة، ليرفع حصيلته مع نادي نيس إلى هدفين في أربع مباريات، مؤكدا حسه التهديفي القوي، وبأن نادي الريفيرا لم يخسر في مراهنته عليه عندما ضمه من مونبولييه مقابل 10 ملايين يورو خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، ومنح موقع “هوسكورد” العالمي المختص في الإحصائيات وتقييم اللاعبين، اللاعب الجزائري علامة 8.5 من 10 على مردوده أمام سانت إيتيان (أحسن تنقيط في المباراة)، حيث نجح في لمس الكرة 52 مرة، وقام بتمرير الكرة 34 مرة منها 18 تمريرة كانت ناجحة، أي بنسبة نجاح بلغت 52 من المائة، مع قيامه بثلاث تمريرات مفتاحية، في حين سدد الكرة نحو المرمى 3 مرات وكلها كانت في الإطار، كما فاز بـ4 صراعات فردية من أصل 8، وقام بتدخل دفاعي واحد ناجح ومراوغة ناجحة واحدة أيضا.

المستويات التي يقدمها آندي ديلور مع نيس هي امتداد لما قدمه بداية الموسم مع فريقه السابق مونبولييه، وتأكيد للمستويات التي ظهر بها الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، عندما سجل 15 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 30 مباراة، ما جعل الملاحظين يصنفونه كواحد من أبرز نجوم “الليغ 1″، وهو مرشح لتحطيم هذه الأرقام هذا الموسم عطفا على بدايته القوية.