آندي ديلور أفضل لاعب في نادي نيس لشهر سبتمبر

بوداوي تعافى من الإصابة وعاد إلى تشكيلة الفريق

اختارت جماهير نادي نيس الفرنسي، الدولي الجزائري، آندي ديلور، أفضل لاعب في النادي خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق مباشرة بعد ترسيم انضمامه إليه خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي نهاية شهر أوت الفارط، ويأتي تتويج ديلور بهذه الجائزة في أول شهر له مع نيس ليؤكد السيطرة الجزائرية داخل الفريق بعد أن كان الجزائري الآخر هشام بوداوي اختير أفضل لاعب خلال شهر أوت أيضا.

ولم يحتج ديلور لوقت طويل من أجل إبراز تألقه مع نادي نيس، حيث لعب 4 مباريات خلال شهر سبتمبر في الدوري الفرنسي، (مباراتان كبديل ومباراتان كأساسي قبل لقاء بريست الذي لعب أمس)، لكن أرقامه كانت ملفتة بكل المقاييس، بعد أن نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، فضلا عن الحصول على ضربة جزاء، ما جعله يتفوق على منافسيه الآخرين في سباق جائزة أفضل لاعب للشهر، كل من مالفين بارد ولمينا، ويعول مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتييه، كثيرا على خدمات النجم الجزائري، آندي ديلور، لقيادة النادي إلى تسجيل نتائج كبيرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم والبحث عن التأهل للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل، بدليل أنه أصر على جلبه الصيف الماضي ودفع من أجله مبلغ 10 ملايين يورو للاستجابة إلى طلبات إدارة نادي مونبولييه، وهو رقم كبير في زمن تداعيات جائحة كورونا.

من جهة أخرى، استعاد الدولي الجزائري، هشام بوداوي، نجم خط وسط نادي نيس الفرنسي، عافيته وبات جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات، حيث استدعي للمشاركة في مباراة نيس وستاد بريست، لعبت أمس، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، بعد أن تخلص من إصابة في الظهر حرمته من المشاركة في المباراة السابقة أمام سانت إيتيان، ومن شأن هذا الخبر أن يريح الجزائريين ومدرب “الخضر”، جمال بلماضي، الذي كان يخشى تضييع ورقة أخرى قبل مواجهة النيجر المزدوجة يومي، 8 و12 أكتوبر، بداعي الإصابة.