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رياضة
في ترتيب المهاجمين الأفارقة خلال القرن الـ21

آندي ديلور ورياض بودبوز ضمن أفضل هدافي “الليغ 1”

توفيق عمارة
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آندي ديلور ورياض بودبوز ضمن أفضل هدافي “الليغ 1”
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آندي ديلور

تواجد لاعبان جزائريان ضمن أفضل هدافي الدوري الفرنسي “الليغ 1” خلال القرن 21، عن القارة الإفريقية، وفق ترتيب أعده الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، والمخصص لهدافي الدوري الفرنسي من مختلف القارات خلال نفس الفترة، ما يؤكد الارتباط التاريخي للاعبين الجزائريين مع هذا الدوري، الذي يعرف وعرف تألق العديد منهم خلال السنوات الماضية.

وعرف ترتيب أفضل الهدّافين الأفارقة في الدوري الفرنسي “الليغ 1” خلال القرن 21 تواجد كل من آندي ديلور نجم نادي نيس الفرنسي، ورياض بودبوز نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي، ولا زال أمام النجمين الجزائريين بعض السنوات من التألق في “الليغ 1” من أجل تحسين حصيلتها الرقمية، خاصة بالنسبة لآندي ديلور الذي يلعب في منصب المهاجم الصريح، حيث نشر موقع الدوري الفرنسي ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة، الذي تصدره نجم منتخب السنغال وأولمبيك مرسيليا السابق، مامادو نيانغ، برصيد 100 هدف، وجاء خلفه الدولي الجزائري، آندي ديلور، برصيد 69 هدفا، وبإمكان نجم “الخضر” المغضوب عليه كسر رقم نيانغ خلال المواسم القادمة إن واصل بنفس الوتيرة، وهو الذي أمضى عقدا مع نادي نيس يمتد لـ4 مواسم الصيف الماضي.

وحلّ رياض بودبوز اللاعب الجزائري الآخر في هذا التصنيف، في المركز 11 بحصيلة 47 هدفا، رغم أن نجم نادي سانت إيتيان يلعب في منصب صانع الألعاب على عكس اللاعبين الأفارقة الآخرين المتواجدين في القائمة، والذين يتواجد ضمنهم ثلاثة لاعبين عرب، يتقدم نجم منتخب تونس، وهبي الخزري، صاحب المركز الثالث بـ66 هدفا، ونجما منتخب المغرب السابقين، يوسف حجي ومروان الشماخ، صاحبي المركزين الخامس والثامن بـ61 و56 هدفا على التوالي.

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