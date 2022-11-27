آندي ديلور يضحي بعطلته من أجل العودة بقوة

بعد أن غاب عن فريقه و"الخضر" مؤخرا بسبب الإصابة

ضحى الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي نيس الفرنسي بعطلته المقترنة بإجراء بطولة كأس العالم بقطر، عندما عاد إلى التدرب بمفرده ورفقة المعد البدني للنادي الفرنسي من أجل الاستعداد الجيّد للنصف الثاني من الموسم، والتعافي من آثار الإصابات العضلية التي عانى منها خلال الشهرين الماضيين، ما جعله يضيع فرصة المشاركة في تربص “الخضر” للشهر الماضي، وتبرز خطوة ديلور نيته الشديدة في استعادة مستوياته المعروفة.

وعانى أندي ديلور خلال في الفترة الماضية من إصابتين عضليتين جعلته يغيب عن مباريات فريقه في الدوري الفرنسي وحتى “الخضر”، وعلى وجه التحديد خلال المباراتين الوديتين أمام كل من مالي والسويد، انتهت الأولى بالتعادل 1-1 والثانية بالخسارة 1-2، في وقت كان ينتظر فيه الجزائريين مشاركته لرؤية مدى تأقلمه مع كتيبة بلماضي بعد أن عاد إلى “الخضر” شهر سبتمبر الماضي بعد غيابه لعام كامل بسبب أزمته السابقة مع بلماضي، ولم ينجح ديلور في الظهور بالمستويات المنتظرة منه خلال وديتي غينيا ونيجيريا السابقتين، خاصة أن مدرب “الخضر” أصّر على إشراكه في منصب المهاجم الصريح على شاكلة إسلام سليماني، في وقت يلعب فيه ديلور كمهاجم ثان مع الأندية التي لعب لها لحد الآن.

إلى ذلك، كشف الموقع الرسمي لنادي نيس، عن توجه ديلور إلى مركز التدريبات الخاص بالفريق، لإجراء استعدادات خاصة لعودة المنافسات الرسمية من جديدة، وخاض ديلور تدريبات فردية بسبب خلو المقر من اللاعبين، الموجودين حاليا في عطلة، أو مشاركين في كأس العالم 2022، وأشار ذات المصدر إلى أن ديلور هو من طلب المحضر البدني الخاص بالنادي وضع برنامج عمل كبير لتحسين لياقته، يمنحه فرصة استعادة مستواه مرة أخرى، لا سميا في ظل تراجع نتائج نادي نيس وحتى أرقامه الشخصية مقارنة بما كان قدمه الموسم الماضي عندما كان هداف النادي الأول، في وقت اكتفى فيه لحد الآن بتسجيل 8 أهداف فقط في 18 مباراة خاضها مع النادي الفرنسي هذا الموسم.