آية قرآنية في بيان لوزراة الأوقاف تحدث جدلا في مصر  

أثار بيان لوزارة الأوقاف المصرية دعت فيه للمشاركة في “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سابقا الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستشهدت فيه بآية قرآنية جدلا كبيرا في الشارع المصري .

واستشهد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، خلال تأكيده في بيانه على أهمية الالتزام بـ”آداب الحوار”، خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالآية القرآنية “اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولَا له قولًا لّينا لعله يتذكرُ أو يخشى”.

وكانت هذه الفقرة موضع جدل وتفاعل من قبل المصريين الذي أشاروا إلى أن وزارة الأوقاف “شبهت فرعون بالسيسي”، الأمر الذي دفعهم للسخرية من مختار جمعة والتساؤل إن كان سيستمر في منصبه أم لا؟.

واعتبر “نشطاء”، أن تلك الآية القرآنية، تحمل “إشارة مبطنة” فسرها البعض وفق انتماءاته السياسية.

وبعد الضجة التي آثارها الاستشهاد بالآية، سارعت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، لحذف البيان.

وتداول النشطاء صور البيان قبل الحذف بشكل واسع، وطالب بعضهم بإقالة وزير الأوقاف بعد مواقفه المتتالية المثيرة للجدل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان إلى “إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني”.