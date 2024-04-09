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رياضة

آيت جودي يغادر العارضة الفنية لشبيبة القبائل

عمر سلامي
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آيت جودي يغادر العارضة الفنية لشبيبة القبائل
أرشيف
أيت جودي خلال حصة تدريبية لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، سهرة الإثنين، انفصالها عن المدرب عز الدين آيت جودي، بالتراضي، على خلفية سوء نتائج الفريق.

وبات آيت جودي، ثالث مدرب يغادر شبيبة القبائل هذا الموسم، بعد كل من يوسف بوزيدي، والبرتغالي روي ألميدا.

ويأتي الانفصال عن المدرب أيت جودي، بعد أيام فقط على إقالة المناجير العام للفريق إبراهيم زافور.

ولم تفز شبيبة القبائل في آخر 6 مباريات، حيث خسرت في 4 منها وتعادلت في اثنتين، في منافستي البطولة والكأس.

وتراجع فريق شبيبة القبائل إلى المركز 11 في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 27 نقطة.

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