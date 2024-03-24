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رياضة

آيت نوري أكثر العرب مراوغة في أوروبا

الشروق أونلاين
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آيت نوري أكثر العرب مراوغة في أوروبا

تواجد الدولي الجزائري ريان آيت نوري، ونجم وولفرهامبتن ضمن قائمة أكثر اللاعبين عربا، نجاحا في المراوغة في الدوريات الخمس الكبرى.

ونشر موقع “سوفا سكور” المختص في الإحصاء والأرقام، إحصائيات مراوغات اللاعبين العرب في الدوريات الـ 5 الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي)، حيث جاء مدافع الخضر آيت نوري، في الصدارة بواقع 45 مراوغة ناجحة، متبوعا بالأردني موسى التعمري، لاعب مونبولييه الفرنسي بـ 40، والمغربي إلياس أخوماش، لاعب فياريال الإسباني (39).

ويتواجد آيت نوري مع المنتخب الوطني الجزائري، في الدورة الودية المقامة حاليا بالعاصمة، وقدم أداء ممتازا في اللقاء الأول أمام بوليفيا، حيث كان أحد أبرز اللاعبين رفقة براهيمي، في انتظار اللقاء الثاني أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم غد الثلاثاء، بملعب نيلسون مانديلا.

طارق.ب

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