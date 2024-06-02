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رياضة

آيت نوري الوحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

الشروق الرياضي
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آيت نوري الوحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

عرفت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية، تواجد لاعب جزائري وحيد، وهو ريان آيت نوري لاعب وولفرهامبتون الانجليزي، ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاء، التشكيلة المثالية، لأفضل اللاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2023-2024، والتي عرفت تواجد ريان آيت نوري.

وتحصل مدافع الخضر المتألق مع وولفرهامبتون الانجليزي، على تقييم 6.90، من طرف المصدر ذاته، ليكون بذلك، الجزائري الوحيد في تشكيلة أفارقة أوروبا. للإشارة فإن آيت نوري، المطلوب بقوة من كبار “البريميرليغ”، قدّم موسما استثنائيا رفقة “الولفز” بـ38 مشاركة بجميع الاختصاصات معظمها كأساسي، مسجلا 3 أهداف، مقابل تمريرتين حاسمتين.

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