بدا اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري بِمظهر لافت، خلال مباراة فريقه ولفرهامبتون والمُضيّف نادي لوتون الإنجليزيَين.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل هدف لِمثله، مساء السبت. لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل المدافع آيت نوري إلى أرضية الميدان للمشاركة أساسيا، وهو على غير العادة حليق الرّأس.

واسْتُبدل الدولي الجزائري عند انطلاق الشوط الثاني، تاركا فريقه ولفرهامبتون مُتعادلا في النتيجة سلبا.

وطرد الحكمُ اللاعبَ الفرنسيَّ جون بيليغراد متوسّط ميدان فريق ولفرهامبتون، في الدقيقة الـ 39.

وبات فريق ولفرهامبتون يجمع 4 نقاط في المركز الـ 16، ويشغل نادي لوتون الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِرصيد نقطة واحدة.