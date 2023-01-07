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رياضة

آيت نوري وزملاؤه يُجبرون ليفربول على إعادة المباراة

علي بهلولي
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آيت نوري وزملاؤه يُجبرون ليفربول على إعادة المباراة
ح.م
ريان آيت نوري (من اليمين) في مباراة فريقه ولفرهامبتون والمُنافس نادي ليفربول.

أجبر فريق ولفرهامبتون منافسَه ومُضيّفَه نادي ليفربول سهرة السبت، على التعادل وإعادة المباراة.

وافترق الناديان على نتيجة التعادل بِهدفَين في كلّ مرمى، لِحساب الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وسجّل الزّائر ولفرهامبتون هدفَيه في الدقيقتَين الـ 26 والـ 66، بينما أمضى النادي المحلّي ليفربول هدفَيه في الدقيقتَين الـ 45 والـ 52.

ووفقا للوائح المسابقة، فإن المباراة ستُعاد بِملعب ولفرهامبتون، في تاريخ لاحق. عِلما أن ليفربول هو صاحب كأس إنجلترا للموسم الماضي.

وشارك المدافع الجزائري والوافد المستقبلي إلى بيت “الخضر” ريان آيت نوري أساسيا بِزيّ فريقه ولفرهامبتون، واستُبدل في الدقيقة الـ 73.

وترك آيت نوري انطباعا حسنا، قبل أن يُغادر أرضية الميدان بِداعي إصابة بدا وأنها سببها الإجهاد وليست خطيرة.

وفرض آيت نوري حراسة مُشدّدة على الهولندي كودي غاكبو مهاجم ليفربول، وشتّت خطورته، قبل أن يشعر بِنوع من الآلام في قدمه، ويترك مكانه لِزميله المدافع البرتغالي هوغو بوينو.

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