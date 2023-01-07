آيت نوري وزملاؤه يُجبرون ليفربول على إعادة المباراة
أجبر فريق ولفرهامبتون منافسَه ومُضيّفَه نادي ليفربول سهرة السبت، على التعادل وإعادة المباراة.
وافترق الناديان على نتيجة التعادل بِهدفَين في كلّ مرمى، لِحساب الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إنجلترا.
وسجّل الزّائر ولفرهامبتون هدفَيه في الدقيقتَين الـ 26 والـ 66، بينما أمضى النادي المحلّي ليفربول هدفَيه في الدقيقتَين الـ 45 والـ 52.
ووفقا للوائح المسابقة، فإن المباراة ستُعاد بِملعب ولفرهامبتون، في تاريخ لاحق. عِلما أن ليفربول هو صاحب كأس إنجلترا للموسم الماضي.
وشارك المدافع الجزائري والوافد المستقبلي إلى بيت “الخضر” ريان آيت نوري أساسيا بِزيّ فريقه ولفرهامبتون، واستُبدل في الدقيقة الـ 73.
وترك آيت نوري انطباعا حسنا، قبل أن يُغادر أرضية الميدان بِداعي إصابة بدا وأنها سببها الإجهاد وليست خطيرة.
وفرض آيت نوري حراسة مُشدّدة على الهولندي كودي غاكبو مهاجم ليفربول، وشتّت خطورته، قبل أن يشعر بِنوع من الآلام في قدمه، ويترك مكانه لِزميله المدافع البرتغالي هوغو بوينو.
Je pense sincèrement que dans les années à venir Aït Nouri peut devenir un des meilleurs latéral gauche d’Europe ! Il est bourré de talent ce mec et quel coffre il a … !! Je comprend mieux pourquoi Jorge Mendes est son agent
— Ayoub (@31Bankstobanks) January 7, 2023
Lots of good moments in that half. Loving Ait Nouri in midfield, he gives us excellent forward impetus. Raul is also working hard, just lacking sharpness. Shame about Colins’ distribution for their goal.
— Wolves Fan (@wwfc_fan) January 7, 2023
Ait Nouri fabulous player
— Hassan (@ftblhassan) January 7, 2023
c trop le level de ait nouri,et je me dis il a que 21 ans,le coup de poker que la faf a fait …
— AYOUB (traze delta)🇵🇸🇩🇿🇫🇷 (@Dxltaxx) January 7, 2023