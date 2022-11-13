آيت نوري وشعيبي قادمان.. وبلماضي غير راضٍ عن تصريحات براهيمي

نشّط الناخب الوطي الجزائري جمال بلماضي، الأحد، مؤتمرا صحفيا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويستعدّ “الخضر” لِخوض مقابلتَين ودّيتَين أمام مالي بِالجزائر والسويد بِمالمو، الأربعاء والسبت المقبلَين.

وكشف بلماضي عن وافد آخر إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري، والأمر يتعلّق بِاللاعب المُغترب ريان آيت نوري (21 سنة) مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال الناخب الوطني إنه كان على تواصل مع آيت نوري منذ 2019، قبل أن يستلم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم الرّخصة الدولية من “الفيفا” بِخصوص هذا اللاعب، منذ نحو ثلاثة أيّام خلت. ذلك أنه مثّل ألوان المنتخبات الصّغرى لِفرنسا.

ولِأسباب عائلية لن يحضر آيت نوري ودّيتَي مالي والسويد، وسيُشارك بِالمُقابل في مواجهتَي النيجر أواخر مارس 2023، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. يقول بلماضي.

وعن الوافد الأوّل إلى بيت “الخضر”، قال الناخب الوطني إن مهدي ليريس لاعب مُتعدّد المناصب، ويحمل زادا تكتيكيا عالميا، وأشار إلى المدرسة الإيطالية حيث يرتدي زيّ نادي سامبدوريا، كما سبق له اللّعب في فرق جوفانتوس وكييفو فيرون وبريشيا.

ويملك بلماضي مُتّسعا من الوقت لِتوظيف ليريس في المركز المناسب، وعصر مواهب هذا اللاعب البالغ من العمر 24 سنة.

وتطرّق بلماضي في المؤتمر الصحفي إلى نقاط أخرى، نذكر أبرزها:

– فارس شعيبي (19 سنة) المُحترف بِفريق تولوز الفرنسي أعطى موافقته بِارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”. ويُمكن أن يحضر مواجهتَي النيجر في مارس 2023. وهو لاعب ينشط في منصب صانع ألعاب وأيضا مهاجم.

– لا أُحبّ إبعاد لاعبين بِسبب التقدّم في السنّ، وما يهمّني هو الاستعداد الذهني وامتلاك القدرات الفنية الممتازة. يقول بلماضي بِخصوص جلبه مُجدّدا للحارس رايس وهاب مبولحي (36 سنة)، بعد أن غاب عن ودّيتَي غينيا كوناكري ونيجيريا في سبتمبر الماضي.

– كريم عريبي مهاجم شباب بلوزداد (28 سنة) يحوز خبرة المنافسات الإفريقية، ولا نضغط عليه من أجل التسجيل بِمجرّد ما تُمنح له الفرصة. عِلما أن هذا اللاعب خاض مباراة رسمية واحدة أمام زيمبابوي في نوفمبر 2020.

– حضور التربّصات أمر مفيد للاعب حتى وإن لم يُشارك في المقابلات، ذلك أن المعسكرات الإعدادية تُغذّي اللاعب بِالخبرة الدولية وأجواء المنافسات العالية المستوى. في إشارة إلى قلّة مشاركات المدافع محمد الأمين توغاي (22 سنة/مقابلتان دوليتان فقط).

– قال بلماضي إنه سيُوظّف عددا مُحترما من اللاعبين الجدد في مواجهة مالي، وأشار إلى العناصر التي لم تستفد كفاية من “حقّها” في المقابلات الدولية. وقد يكون توغاي أحدهم، ولو أن القرار الأخير بِيد الناخب الوطني.

– أشاد المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” بِقوّة منتخب مالي، وحضوره بِانتظام في تظاهرات “الكان”، واقترابه من حجز بطاقة مونديالية في نسخة قطر 2022، حيث بلغ الدور التصفوي الأخير.

– براهيمي حرّ في تصريحاته، مثلما هو الشّأن لِسليماني أو زميل آخر لهما. لكن الناخب الوطني قال إن متوسط ميدان نادي الغرافة القطري لم يحضر مواجهتَي الكاميرون، ولو شارك لكان له رأي آخر. الأمر الذي يُشتمّ منه رائحة “تصفية الحسابات”.

– نسينا الإقصاء المونديالي رغم مرارته، وفتحنا صفحة جديدة، والبداية ستكون بِنهائيات كأس أمم إفريقيا طبعة كوت ديفوار 2024، دون إغفال التصفيات. يُشدّد بلماضي على هذا الأمر.

– تقدّم جمال بلماضي بِتشكّراته إلى الجمهور الجزائري الذي يُساند “محاربي الصّحراء” بِقوّة داخل وخارج الوطن، وقال إن قليلا من الفرق العالمية مَن تملك قاعدة جماهيرية عريضة مثل “الخضر”. لكن بلماضي استطرد، ودعا الأنصار إلى ضرورة احترام المُنافسين، على غرار النشيد الوطني.

30 دقيقة فقط!

يدوم المؤتمر الصّحفي المُقبل للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على غير العادة، ثلاثين دقيقة فقط.

ويعقد بلماضي موعده الإعلامي الأحد المقبل على الساعة الـ 11 صباحا، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وطالب اتحاد الكرة الجزائري رجال الإعلام بِاحترام التوقيت المضبوط، والتقيّد بِبعض الإجراءات مثل إظهار البطاقة المهنية! وإطفاء الهواتف المحمولة!

وتنتظر المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان ودّيتان، أمام الزّائر المالي والمُضيّف السويدي، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.