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رياضة

آيت نوري يتحدّث عن طفولته و”الخضر” والجمهور الجزائري

علي بهلولي
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آيت نوري يتحدّث عن طفولته و”الخضر” والجمهور الجزائري
ح.م

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، إلى عدّة أمور لها صلة بِمشواره الرياضي وأيضا الاجتماعي.

جاء ذلك، الإثنين، في ظهور لِآيت نوري عبر شريط فيديو لِموقع البطولة الإنجليزية، مُعَنْوَنٍ بـ “العظمة تأتي من كلّ مكان.. ريان آيت نوري نموذجا”.

ونورد لكم في هذا التقرير أبرز ما تحدّث عنه مدافع “مُحاربي الصّحراء”.

الجزائر تُمثّل لي أمرا عظيما، وارتداء زيّ “الخضر” مفخرة، وأنا سعيد لِاتّخاذي هذا القرار.

أتلقّى دعما معنويا قوّيا من قبل الجمهور الجزائري، وهذا أمر مُحفّز. من جهتي أسعى جاهدا لِإسعاد مُشجّعي المنتخب الوطني.

يُمكن اعتبار أن اللّعب في الشوارع والأزقّة الضيّقة أثناء الطفولة، عاملا قويا في عشقي لِرياضة كرة القدم، وتعلّم أولى أبجدياتها.

مارست كرة القدم بِكثافة في صغري، وذلك في حيّز صغير مُجاور للعمارة حيث كانت تُقيم أسرتي.

الوالد شجّعني على ممارسة كرة القدم، وكان يُتابع عن قرب تدريباتي. مثلما هو الشّأن لِشقيقي.

تعلّمت في أسرتي مبادئ احترام الآخرين، والتواضع، وصنع المعروف.

حَجْزُ مقعد في “البريمرليغ” والمنتخب الوطني الجزائري، كان وراءه سنوات من العمل الجادّ والتضحيات.

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