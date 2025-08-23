-- -- -- / -- -- --
آيت نوري يتعرض لإصابة في مباراة “السيتي” وتوتنهام

عمر سلامي
آيت نوري يتعرض لإصابة في مباراة “السيتي” وتوتنهام
ح.م
ريان آيت نوري

تعرض الدولي الجزائري ريان آيت نوري، للإصابة خلال مباراة ناديه مانشستر سيتي أمام توتنهام.

وتدخل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر آيت نوري أرضية الميدان في الدقيقة 22 من الشوط الأول بسبب الإصابة.

وتعرض الظهير الأيسر لمانشستر سيتي للإصابة، بعد كرة مشتركة مع الغاني محمد قدوس لاعب فريق توتنهام قبل خروجه بثلاث دقائق فقط.

وسيخضع آيت نوري للفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها، قبل أيام فقط على انطلاق تربص “الخضر” تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

