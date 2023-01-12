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رياضة

آيت نوري يتفاوض مع إدارة هذا النادي

علي بهلولي
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آيت نوري يتفاوض مع إدارة هذا النادي
ح.م
ريان آيت نوري

يُجري اللاعب الجزائري المغترب ريان آيت نوري هذه الأيّام مفاوضات، من أجل تغيير الوجهة في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المدافع آيت نوري (21 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتقترب إدارة نادي نيس الفرنسي من حسم صفقة انتداب آيت نوري، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” مساء الخميس. التي أضافت أن لاعب الخطّ الخلفي لا يُمانع في العودة إلى بطولة “اللّيغ 1”.

وكان آيت نوري يرتدي زيّ نادي أونجي الفرنسي، قبل تجربته في “البريمرليغ”.

ويُنتظر أن يُدعّم ريان آيت نوري صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وقد تكون البداية في أواخر مارس المقبل، زمن مواجهتَي النيجر بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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