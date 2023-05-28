آيت نوري يتنفّس

تنفّس اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مساء الأحد الصّعداء، وخاض أوّل مباراة رسمية بعد غياب دام لِفترة قاربت الثلاثة أشهر.

ودخل المدافع آيت نوري بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، من عمر مباراة فريقه ولفرهامبتون والمُضيّف نادي أرسنال، لِحساب لجولة الـ 38 والأخيرة لِمنافسة البطولة الإنجليزية.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر، وتشهد تخلّف فريق ولفرهامبتون بِرُباعية نظيفة. عِلما أن النتيجة كانت تُشير إلى (0-3)، لمّا مُنحت فرصة اللّعب للدولي الجزائري.

ولم يُشارك آيت نوري في أيّ لقاء رسمي منذ الـ 23 من مارس الماضي، لمّا لعب أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري ضد الزّائر فريق النيجر، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وعلى مستوى الأندية، لم يلعب ريان آيت نوري منذ الـ 12 من مارس المُنصرم، حينما شارك بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 69، لِمباراة فريقه ولفرهامبتون والمُضيّف نادي نيوكاسل، في منافسة “البريمرليغ”.

وظلّ التقني الإسباني جولن لوبيتيغي مدرب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي يُصرّح للصّحافة البريطانية، مُفسّرا عدم اعتماده على آيت نوري، بِوجود بدائل الخطّ الخلفي، ومركز ظهير أيسر تحديدا.

وبعد هذه المواجهة التي يختم بها موسمه على مستوى الأندية، تنتظر ريان آيت نوري مقابلتان مع “الخضر” في جوان المقبل، رسمية (تصفيات “الكان”) ضد أوغندا وودّية ضد تونس.