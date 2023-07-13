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رياضة

آيت نوري يتّخذ هذا القرار

علي بهلولي
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آيت نوري يتّخذ هذا القرار
ح.م

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري موقفا، بِشأن مصيره في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

والتقت إدارة نادي نيس الفرنسي بِمُمثّلي أعمال آيت نوري، الأربعاء. وتباحثا الطرفان مسألة انتداب الدولي الجزائري.

وأبدى آيت نوري رغبته في الانتقال إلى نادي نيس، وفقا لِتقرير صحفي نشره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الخميس. الذي أضاف أن مسؤولي فريق الأحمر والأسود مُتحمّسون وجادّون في مسعى جلب آيت نوري.

يبقى الآن انتظار قرار إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، التي تملك عقد ريان آيت نوري.

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