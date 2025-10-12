آيت نوري يعود إلى تدريبات السيتي بعد نهاية فترة التوقف الدولي  

إصابة على مستوى الكاحل أبعدته منذ شهر أوت الماضي

أفادت تقارير إعلامية انجليزية، أمس الأحد، أن الظهير الأيسر الجزائري لنادي ماتشيستر سيتي الأنجليزي، ريان آيت نوري سيعود إلى أجواء التدريبات الجماعية لفريقه بعد نهاية فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري، على أن يكون جاهزا مبدئيا لمواجهة إيفرتون المقررة يوم 18 أكتوبر على ملعب الاتحاد، وذلك بعد تعافيه من إصابة على مستوى الكاحل أجبرته عن الابتعاد عن الملاعب منذ نهاية شهر أوت الماضي .

وأوضح تقرير النشرية الخاصة بالفريق، ”واصل آيت نوري برنامجه العلاجي بشكل منتظم تحت إشراف الطاقم الطبي للسيتي، حيث أظهر تحسنا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، ما جعل الجهاز الفني بقيادة بيب غوارديولا يأمل في استعادته مع بداية النصف الثاني من الشهر الجاري”.

وأكدت ذات التقارير، أنّ المدرب الإسباني يأمل في أن يكون آيت نوري جاهزا بنسبة كاملة خلال الأسبوع الذي يسبق مواجهة إيفرتون، خاصة وأن جدول السيتي سيكون مزدحما بعد استئناف المنافسات المحلية والقارية.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة إيفرتون يوم 18 أكتوبر عودة آيت نوري إلى التشكيلة، في وقت يحتاج فيه مانشستر سيتي إلى جميع عناصره بعد سلسلة من الإصابات التي طالت عدة لاعبين في الفترة الأخيرة.

ومعلوم، أن مانشستر سيتي كان قد افتقد بشكل واضح في الفترة الماضية لمرونة آيت نوري على الجهة اليسرى، في ظل قدرته على الجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية بفعالية عالية، وتقديمه لمستويات قوية منذ انتقاله إلى السيتي هذا الصيف قادما من وولفرهامبتون، حيث نجح سريعا في كسب ثقة غوارديولا بفضل انضباطه التكتيكي وسرعته في الارتداد.

وتعود آخر مباراة خاضها ريان آيت نوري إلى يوم 31 أوت الماضي أمام برايتون ضمن الدوري الأنجليزي الممتاز، حيث لم يشارك بعدها في أي مباراة بسبب إصابة على مستوى الكاحل، وهي نفس الإصابة التي أبعدته أيضا عن المنتخب الوطني في تربص سبتمبر الماضي وعن مباراتي شهر أكتوبر الجاري أمام الصومال الأخيرة وأوغندا لهذا الثلاثاء.