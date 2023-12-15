”آيت نوري يعود الأحد إلى الملاعب ويريح بلماضي”

بعد إصابة تعرض لها على مستوى الكاحل:

طمأن المدرب الانجليزي لنادي وولفرهامبتون، غاري نيل، عن الحالة الصحية للدولي الجزائري ريان آيت نوري، الغائب عن الميادين منذ نهاية شهر نوفمبر بسبب الإصابة.

وصرح المدرب الإنجليزي لوسائل الإعلام: ”من المتوقع أن يسجل آيت نوري عودته، خاصة وأنه تدرب جيّدا”.

وكان الدولي الجزائري قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل نهاية شهر نوفمبر خلال مباراة فريقه ضد نادي فولهام والتي خسرها بنتيجة (3-2) في البطولة الإنجليزية.

وأجرى الجزائري فحصا طبيا بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي والذي أظهر نتائج مطمئنة، ومن المتوقع أن يسجل الجزائري عودته غدا بمناسبة إجراء الجولة الـ17 من البطولة الإنجليزية أمام المضيف ويست هام بداية من الساعة الثالثة زوالا.

علما أن عودة آيت نوري تريح المدرب الوطني جمال بلماضي خاصة وأنها تتزامن مع اقتراب انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار وقد يتواجد دون شك في القائمة المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2024.

وسجل الجزائري بدايته مع المنتخب الوطني في شهر مارس الفارط خلال المواجهة المزدوجة أمام النيجر (2-1، 1-0) ضمن فعاليات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. وتمكّن آيت نوري في وقت وجيز من ضمان مكانة أساسية في التشكيلة الوطنية رغم المنافسة الكبيرة.

علما أن المدافع الدولي الجزائري ريان آيت نوري على رادار فريقا ليفربول ونيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب ذات التقارير، فإن الجزائري أيت نوري يحظى باهتمام كبير من قبل مسؤولي نادي ليفربول ونيوكاسل يونايتد الراغبين في الظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي القادم. وأكدت ذات التقارير أن ريان آيت نوري متحمس بقوة لخوض تجربة جديدة مع أحد أندية البريمرليغ الكبيرة التي طلبت خدماته الموسم المقبل. ويقدّم الظهير الايسر ريان آيت نوري مستويات رائعة هذا الموسم رفقة فريقه وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.