آيت نوري يعود بعد تغييب دام 7 مقابلات

عاد اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري بعد ظهيرة السبت، لِيحضر وقائع المقابلات الرّسمية لِفريقه ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان المدافع آيت نوري قد غُيّب عن المقابلات السبع الأخيرة لِفريقه ولفرهامبتون (يُشطب اسمه من قائمة الـ 18 لاعبا)، مع تفسير واحد للمدرب جولن لوبيتيغي بِخصوص هذا القرار، مُتمثّل في “سبب تكتيكي”.

وفاز فريق ولفرهامبتون بِهدف لِصفر على ضيفه نادي أستون فيلا، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإنجليزية.

وتابع آيت نوري هذه المباراة من دكّة بدلاء فريقه ولفرهامبتون.

وبات فريق ولفرهامبتون بعد هذا الانتصار، يحوز 40 نقطة في المركز الـ 13. ويشغل نادي أستون فيلا الرّتبة الـ 8 بِرصيد 54 نقطة.