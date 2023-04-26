آيت نوري يغيب عن فريقه للمباراة السادسة تواليا 

غاب الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مرة أخرى عن قائمة فريقه وولفرهامبتون في المباراة الأخيرة أمام كريستل بالاس، حيث واصل المدرب الإسباني، جوليان لوبيتيغي، استبعاده للمباراة السادسة على التوالي.

ويعود آخر ظهور لمدافع الخضر إلى تاريخ 12 مارس الماضي، عندما دخل بديلا في مباراة نيوكاسل، ليختفي بعدها عن تشكيلة ولفرهامبتون أمام كل من ليدز يونايتد، نوتينغهام فوريست، تشلسي، برينتفورد، ليستر، كريستال بالاس.

وبسبب التهميش الذي يعاني منه من طرف المدرب الإسباني لوبيتيغي، رجحت عديد المصادر أن يرحل أيت نوري هذا الصيف عن تشكيلة “الذئاب”.