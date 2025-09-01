آيت نوري يغيب وخاسف يُعوّضه

يغيب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، عن مواجهتَي “الخضر” في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوتسوانا وغينيا كوناكري.

وبِالمقابل، استنجد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بِالمدافع الأيسر نوفل خاسف.

وقال اتحاد الكرة الجزائري عصر الإثنين إن آيت نوري يشكو إصابة، دون تقديم توضيحات.

وكان المدافع الأيسر آيت نوري بعد ظهيرة الأحد، قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي برايتون، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الإنجليزية.

وبِخصوص لاعب شباب بلوزداد نوفل خاسف (27 سنة)، فقد لعب 3 مقابلات دولية مع “الخضر”، ما بين مارس 2021 وسبتمبر 2024. وخاض كل اللقاءات بديلا.

وفي الأيام القليلة الماضية، شارك خاسف مع المنتخب الوطني المحلي في بطولة إفريقيا لهذه الفئة “شان” 2025. ولعب 4 لقاءات من أصل 5 مواجهات، يوجد بينها 3 مقابلات أساسيا، مع نيله جائزة رجل المباراة أمام النيجر.