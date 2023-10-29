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رياضة

آيت نوري يواصل تألقه مع وولفرهامبتون

عمر سلامي
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آيت نوري يواصل تألقه مع وولفرهامبتون
ح.م
أيت نوري

يواصل الدولي الجزائري ريان أيت نوري تألقه في الدوري الإنجليزي مع ناديه وولفرهامبتون، حيث قدم أداء في المستوى خلال مباراة السبت، أمام نيوكاسل.

وشارك أيت نوري أساسيا، ولعب كل أطوار المباراة، وكان من بين أفضل اللاعبين على أرضية الميدان.

وكانت أغلب تمريرات الدولي الجزائري دقيقة، حيث بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 92%.

وقام أيت نوري بأربع مراوغات ناجحة من أصل أربعة قام بها خلال اللقاء، كما أدى دوره الدفاعي على أحسن وجه، وساهم في العديد من الهجمات.

كما فاز الدولي الجزائري في 13 صراعا ثنائيا من أصل 15، ونال تنقيط 7.5 في المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

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