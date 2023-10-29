آيت نوري يواصل تألقه مع وولفرهامبتون

يواصل الدولي الجزائري ريان أيت نوري تألقه في الدوري الإنجليزي مع ناديه وولفرهامبتون، حيث قدم أداء في المستوى خلال مباراة السبت، أمام نيوكاسل.

وشارك أيت نوري أساسيا، ولعب كل أطوار المباراة، وكان من بين أفضل اللاعبين على أرضية الميدان.

وكانت أغلب تمريرات الدولي الجزائري دقيقة، حيث بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 92%.

▪️ ريان آيت نوري 🆚 نيوكاسل يونايتد pic.twitter.com/48hLMoEoFt — 𝐴𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑𝑧𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐 (@arobasedzair_Ar) October 28, 2023

وقام أيت نوري بأربع مراوغات ناجحة من أصل أربعة قام بها خلال اللقاء، كما أدى دوره الدفاعي على أحسن وجه، وساهم في العديد من الهجمات.

كما فاز الدولي الجزائري في 13 صراعا ثنائيا من أصل 15، ونال تنقيط 7.5 في المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.