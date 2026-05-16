آيت نوري يُحرز كأس إنجلترا “غيابيا”

أحرز اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري مساء السبت كأس إنجلترا، دون أن يحضر وقائع المباراة النهائية.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِهدف لِصفر على نادي تشيلسي، في المباراة النهائية لِكأس إنجلترا.

ولم تُوضّح إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سبب عدم جلب المدرب جوسيب غوارديولا للمدافع آيت نوري.

وكان آيت نوري قد لعب كامل أطوار مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي كريستال بالاس (3-0 للسيتي)، في البطولة الإنجليزية مساء الأربعاء الماضي.

ومع ذلك، أمسى ريان آيت نوري وقد زيّن سجّله بِثاني لقب مع مانشستر سيتي، بعد كأس الرابطة الإنجليزية المفتكّة في الـ 22 من مارس الماضي.