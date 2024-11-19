آينتراخت فرانكفورت يدعم فارس شايبي لاستعادة مستواه

بعد استعادته مكانته في المنتخب الوطني..

أبدى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ارتياحه لعودة نجمه الجزائري فارس شايبي من جديد إلى صفوف المنتخب الوطني، في خطوة تفتح له الباب لاستعادة مستوياته الفنية المعروفة والعودة إلى التألق من جديد مع الفريق كما كان عليه الحال الموسم الماضي، بعد بدايته المتواضعة خلال الموسم الجاري وخروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني دينو توبمولر.

واستعاد فارس شايبي ابتسامته بعد عودته إلى المنتخب الوطني، ومشاركته أساسيا في لقاء ليبيريا الأخير (5-1)، برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتزامنا مع عودة شايبي إلى الخضر وفتحه صفحة جديدة مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اتخذ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني نفس الخطوة، من خلال دعمه لاعبه الشاب لمساعدته على استعادة مستوياته المعروفة، حيث صرح مديره الرياضي ماركوس كروش، لصحيفة “كيكر”، بخصوص تراجع مستوى شايبي وزميله الآخر، الفرنسي نيلز نكونكو، قائلا: “الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهما في الوقت الحالي، لكنهما يكافحان للخروج منه”.

وتابع المسؤول الألماني: “نحن نؤمن بهما، كلاهما يتمتع بمهارات لا تصدق”، مشيرا إلى أن الأمور لا تسير دائمًا بسلاسة مع لاعب أو لاعبين، وأكد: “عندما تعمل مع لاعبين شباب، يجب أن يكون صبرك طويلاً للغاية”، وأوضح: “أنت بحاجة إلى قدر أكبر من التسامح مع الأخطاء، لكن شايبي يعمل بجد ومهنية وتركيز”.

ويلعب شايبي موسمه الثاني مع انتراخت فرانكفورت الذي كان انتقل له من نادي تولوز الفرنسي في صيف 2023 وبلغت قيمة الصفقة عشرة ملايين يورو، وتمكن النجم الجزائري من التألق وترك بصمته مع النادي الألماني في أول موسم له معه في 39 مباراة لعبها بكل المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة قبل أن تتراجع أرقامه بشكل مقلق هذا الموسم الذي اكتفى فيه بالمشاركة في 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا فقط في منافسة كأس ألمانيا، في حين كان أداؤه مخيبا للآمال في البطولة، حيث شارك في 9 مباريات منها 4 لاعبا أساسيا لم يسجل ولم يصنع خلالها أي هدف.

وبسبب تراجع مستواه، تعرض لاعب الخضر إلى انتقادات حادة في ألمانيا من طرف وسائل الإعلام والمحللين، وحتى جماهير فريقه ومدربه دينو توبمولر، الذي صرح في العديد من المرات بأن فارس شايبي يعاني من تراجع أسهم الثقة لديه، بالإضافة إلى تأثره نفسيا من مسألة استبعاده عن المنتخب الوطني لحوالي 7 أشهر.

ويأمل مدرب انتراخت فرانكفورت أن تساهم عودة شايبي إلى المنتخب الوطني في تجاوز أزمته النفسية واستعادة مستواياته الفنية السابقة.