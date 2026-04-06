فيما يلعب زملاء الدولي الجزائري حاج موسى على المركز الثاني

آيندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ27

حسم نادي بي إس في آيندهوفن لكرة القدم، فوزه بلقب البطولة الهولندية هذا الموسم، للمرة الـ27، وذلك بعد تعادل مطارده المباشر، نادي فينورد روتردام الذي يلعب له الدولي الجزائري أنيس حاج موسى أمام فولندام (0-0)، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد ضمن الجولة التاسعة والعشرين.

وقبل خمس جولات من نهاية البطولة، يحتل نادي آيندهوفن المركز الأول برصيد 71 نقطة، جمعها من 23 انتصارا، مقابل أربع هزائم فقط، عقب مشوار قوي منحه أفضلية 17 نقطة على أقرب ملاحقيه فينورد، الذي حصد 54 نقطة.

وكان آيندهوفن قد حقق آخر انتصاراته في البطولة على حساب ضيفه أوتريخت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، السبت المنصرم، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من البطولة.

وحقق آيندهوفن لقب ‌البطولة للمرة الثالثة تواليا والسابعة والعشرين في تاريخه، ولا يتفوق عليه في عدد مرات التتويج إلا أجاكس أمستردام صاحب 36 لقبا.

مقالات ذات صلة
الصحافة الأرجنتينية تحذّر المدرب سكالوني من الجزائر

رفيق بلغالي على رادار نادي روما الإيطالي

دولي جزائري يعود يعد غياب تجاوز الثلاثة أشهر

بِالفيديو: مازة “يُغْرِقُ” عمورة

ماندي وبن طالب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

الهلال السوداني يتجه إلى “الطاس” واتحادات إفريقية تسانده

