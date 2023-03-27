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أئمة المغرب “غير مرغوب بهم” في فرنسا

الشروق أونلاين
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أئمة المغرب “غير مرغوب بهم” في فرنسا
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أئمة مغاربة

رفضت المصالح القنصلية لفرنسا في المغرب، إصدار تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي، للعشرات من الأئمة المبعوثين لإمامة صلاة التراويح هناك.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، لم يحصل نحو 60 إماما مغربيا على تأشيرات دخول فرنسا. في حين وصل العشرات منهم إلى بلدان أوروبية وأمريكية أخرى منذ بداية رمضان.

وقال موقع “مغرب إنتيليجنس” الفرانكوفوني المقرب من المخابرات المغربية، إن “الأئمة المغاربة، أصبحوا أشخاصا غير مرغوب بهم في فرنسا، في شهر رمضان”.

واعتبر الموقع أن وعود السلطات الفرنسية بمنح تسهيلات للمغاربة عند التقدّم بطلبات التأشيرة، كان مجرد “ذرّ للرماد في العيون”.

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