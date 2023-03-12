أئمة في مواجهة التفكك الأسري وانحراف الشباب

من خلال تنظيم دورات دعوية في العديد من المساجد

يواصل مسجد نور الهدى ببلدية الكاليتوس، تنظيم دورات دعوية إرشادية تحت إشراف أئمة وأساتذة شريعة، إذ يتم التطرق في كل مرة، إلى قضايا مجتمعية غاية في الأهمية. وتستمر الندوات غالبا لمدة أسبوع كامل. وهي مبادرة طيبة، نرجو تعميمها على كافة مساجد الوطن.

ونظم مسجد نور الهدى بالكاليتوس ولاية الجزائر العاصمة، الأسبوع الدعوي الثاني، والذي تضمن برنامجا ثريا جدا من حيث قيمة المواضيع التي تطرق إليها الأساتذة والأئمة.

ومن المواضيع التي تطرقت إليها الندوات التي كانت تنظم في فترة ما بعد صلاة المغرب إلى غاية العشاء، أولها ندوة حول مشكلات الشباب الفكرية والعاطفية وكيف عالجها الإسلام، من تنشيط الدكتور عبد الرحمان كيجاور، تلتها ندوة حول دور المسجد وحلق القرآن في صد الانحرافات السلوكية والفكرية. وفي اليوم الثالث من الأسبوع الدعوي تطرق الشيخ موسى العزوني إلى موضوع رصد برامج الدوائر العالمية للتطبيع مع الانحراف.

بينما ناقش الدكتور عبد الرزاق عامر، موضوع التفكك الأسري ودوره في توسيع دائرة الانحرافات الفكرية والسلوكية، وسبل الوقاية والعلاج.

وناقش الحاضرون في الأسبوع الدعوي، في اليوم الخامس، قضية الإعلام الهادف ودوره في العلاج والوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية (شبكات التواصل نموذجا)، من تقديم البروفيسور بدر الدين زواقة.

وتطرق الأستاذ مداني حديبي إلى قضية دور تزكية الأنفس في الوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية (رؤية من مشكاة النبوة).

وانتهى الأسبوع الدعوي، بندوة حول دور الهوية في علاج الانحرافات، قدمها البروفيسور سعيد معول. وختامها كان مسكا، بتنظيم أمسية قرآنية مع ثلة من القراء المتميزين.