-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
معركة قانونية في الأفق

“أباطرة” الفاف يرفضون الرحيل..

سمير حمزة
  • 470
  • 0
“أباطرة” الفاف يرفضون الرحيل..

سمحت عودة شرف الدين عمارة إلى رئاسة الفاف، وتأجيل استقالته إلى غاية عقد الجمعية العامة الانتخابية بتعرية أعضاء المكتب الفدرالي، الذين يرفضون الذهاب ويصرون على البقاء في شؤون كرة القدم مهما كانت تبعات ذلك.

وبعد القرار الغريب للرئيس المنسحب، شرف الدين عمارة، بالتراجع عن الاستقالة في الوقت الراهن بعدما كان أعلن استقالته الرسمية في ندوة صحفية الخميس الماضي، كان قرار نوابه ومعاونيه في المكتب الفدرالي للفاف أكثر غرابة، بخروجهم عن الطاعة وإعلانهم صراحة رفضهم ترك مناصبهم وعديد الامتيازات التي يستفيدون منها.

وبعدما تحدثت الكواليس عن رفض الوزير ورئيس الفاف السابق، مولدي عيساوي، السير على نهج شرف الدين عمارة، واتباع خطواته بتقديم استقالته رفقة أعضاء المكتب الفدرالي، أعلن العضو البارز في المكتب الفدرالي عمار بهلول “العصيان” مباشرة، من خلال رفضه جملة وتفصيلا عودة شرف الدين عمارة إلى رئاسة الهيئة الكروية، معتبرا أن قرار استقالته من رئاسة الفاف لا رجعة فيه.

وتأتي خرجة عمار بهلول المثيرة للجدل على أساس علمه بالفراغ القانوني الموجود في قانون الرياضة الجديد، الذي لا ينص صراحة على ذهاب كل أعضاء المكتب الفدرالي في حالة استقالة أو انسحاب رئيس الفاف، وهو ما يريد “أباطرة” المكتب الفدرالي استغلاله من أجل تعيين رئيس جديد للفاف من بين أعضاء المكتب الفدرالي.

وينذر تسارع الأحداث داخل بيت “الفاف” باندلاع معركة قانونية، ما بين الرئيس الحالي شرف الدين عمارة ومن ورائه السلطات العمومية ممثلة بوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وأعضاء المكتب الفدرالي بقيادة الثنائي عمار بهلول ومولدي عيساوي.

في ذات السياق، من المرجح أن تكشف لنا الأيام القادمة عن تداعيات جديدة، فيما ينتظر أن يتخذ وزير الشباب والرياضة قرارات صارمة من أجل القضاء على تمرد أعضاء المكتب الفدرالي.

من جهة أخرى، يعكس الصراع الموجود داخل أروقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ما بين أشخاص يفترض أنهم جاؤوا من أجل العمل كمتطوّعين، الامتيازات الكثيرة التي كانوا يستفيدون منها، في وقت يؤكد هذا الواقع كل الكلام الذي كان يقوله الناخب الوطني جمال بلماضي، بخصوص ضعف الهيئة الكروية وانعكاسات ذلك على المنتخب الوطني.

ويأمل الجمهور الكروي الذي مازال تحت صدمة الإقصاء من المونديال، ألا يؤثر هذا الواقع البائس للفاف في القرار الذي سيتخذه الناخب الوطني جمال بلماضي، في حال قرّر البقاء والاستمرار مع المنتخب الوطني.

مقالات ذات صلة
هذه مواقيت عمل بريد الجزائر خلال شهر رمضان

هذه مواقيت عمل بريد الجزائر خلال شهر رمضان

( فيديو ).. الوزير الأول يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

( فيديو ).. الوزير الأول يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا

الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا

توقيف شبكة لتهريب الأسلحة واسترجع 30 بندقية بأم البواقي

توقيف شبكة لتهريب الأسلحة واسترجع 30 بندقية بأم البواقي

تشديد العقوبة في حق هامل وولاة سابقين

تشديد العقوبة في حق هامل وولاة سابقين

رجال يخطفون “الطاجين” من المرأة ويوقفونها في طابور الزبون

رجال يخطفون “الطاجين” من المرأة ويوقفونها في طابور الزبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد