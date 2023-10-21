أبرز تصريحات القادة الإقلميين والدوليين في “قمة القاهرة للسلام”

انطلقت يوم السبت، “قمة القاهرة للسلام” التي دعت إليها مصر، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح “قمة القاهرة للسلام”: “ندين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين” مجددا دعوته “لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين”.

وأكد السيسي في كلمته أن مصر لم تغلق معبر رفح لكن إسرائيل استهدفته بالقصف، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على أن يبقى المعبر مفتوحا.

وأضاف الرئيس المصري: “نجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيتهم، ويخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال”.

وتابع رئيس دولة مصر: “أؤكد للعالم أن تصفية القضية من دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر”.

وأردف السيسي قائلا: “سنعمل اليوم على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام، والتي تنطلق من وقف إطلاق نار فوري وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

الرئيس الفلسطيني: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

طلبا منذ اليوم الأول وقف الاعتداء الوحشي ونحذر من إرهاب الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

نحذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية.

دوامة العنف تتجدد كل فترة، بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.

نحذر من محاولات تهجير الفلسطينيين وسنبقى على أرضنا.

الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

يجب الالتزام باتفاقيات جنيف وتجنب استهداف المدنيين والبيوت والمستشفيات.

سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية.

نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال.

ولي العهد الكويتي: المجتمع الدولي يتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة

المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

نجدد إدانتنا لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وندعو لحماية المدنيين.

نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم ونؤكد موقفنا في دعم الشعب الفلسطيني.

الأمين العام لجامعة الدول العربية: هناك تصعيد إسرائيلي مسعور على قطاع غزة

يجب الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

الجامعة العربية ترفض استهداف المدنيين دون تمييز.

ندعو الى وضع حد للقصف الوحشي على غزة.

يجب تفادي حرب إقليمية تطال الجميع.

يجب على القوى الدولية الاتفاق العاجل على أفق واضح لتسوية شاملة توفر للشعب الفلسطيني دولته المستقلة.

وزير الخارجية السعودي: نعبر عن خيبة أملنا في عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا ينهي العنف في غزة حتى الآن

الأحداث المأساوية في غزة تحتم علينا التحرك العاجل لحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى.

نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية التي راح ضحيتها المدنيون.

نرفض قطعا محاولة التهجير القسري للفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي.

نطالب بالفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.

نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967.

وزير الخارجية التركي: يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة لضمان أمن المنطقة