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رياضة

أبرز تصريحات بيتكوفيتش قبل مواجهة سويسرا

عمر سلامي
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أبرز تصريحات بيتكوفيتش قبل مواجهة سويسرا

قال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن “الخضر” سيبذلون كل مجهوداتهم من أجل مواصلة المشوار في المونديال.

وأضاف بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة سويسرا: ” نركز على نقاط قوتنا وضعفنا، وليس على نقاط قوة وضعف المنافس، ونريد الإستمرار في المنافسة”.

وتابع الناخب الوطني: ” ستكون مباراة بين سويسرا والجزائر، وليست بين بيتكوفيتش والمدرب ياكين”.

وأكد بيتكوفيتش أنه تابع مباريات المنافس: ” لقد تابعت مباريات المنافس بإهتمام كبير وأعجبتني الطريقة التي يلعبون بها”.

أما عن حراسة مرمى “الخضر” في مباراة سويسرا، فقال: “لدينا ثلاث حراس، وغدا سأختار من يشارك، وأظن أن أي حارس سيشارك سيبذل كل ما في وسعه لتقديم مباراة كبيرة”.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السويسري، فجر الجمعة بداية من الساعة الرابعة، بتوقيت الجزائر، في إطار الدور الـ32 من كأس العالم 2026.

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