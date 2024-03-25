أبرز تصريحات لاعبي “الخضر” عشية مواجهة جنوب إفريقيا

أدلى لاعبون دوليون جزائريون سهرة الإثنين، بِانطباعات إعلامية عشية المواجهة الودّية أمام جنوب إفريقيا.

جاء ذلك قبيل انطلاق آخر حصّة تدريبية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، والي تسبق مباراة “مُحاربي الصّحراء” و”البافانا بافانا”.

ونورد لكم في هذا المقال أبرز التصريحات.

– يوسف عطال:

– انتقالي إلى نادي أضنة سبور التركي سيسمح لي بِخوض عديد المقابلات، وهو ما يجعلني جاهزا لِاستحقاقات “الخضر”.

– أجواء التربّص تبعث على التفاؤل، وإقامة المقابلات ليلا ساعدنا كثيرا في هذا الشهر الفضيل.

– مباراة بوليفيا كانت امتحانا مفيدا لنا، خاصة وأن المنتخب الأمريكي اللاتيني كان منافسا قويا.

– بِخصوص قضيتي مع نادي نيس الفرنسي وأمور العدالة تحديدا، فلا جديد يُذكر بِهذا الشّأن.

– حسام عوّار:

– أعتقد أن وجود المدرب المساعد الإيطالي دافيدي موراندي الذي يُحسن الفرنسية، سيُزيل عقبة التواصل بين بيتكوفيتش واللاعبين.

– النّاخب الوطني الجديد بيتكوفيتش يحتاج إلى منحه الوقت اللازم لِبسط فلسفة العمل وأساليبه التكتيكية.

– أنا مُستعدّ لِخوض مواجهة جنوب إفريقيا، بعد غيابي عن لقاء بوليفيا (بِسبب الزّكام).

– أحضر لِأوّل مرّة تربّصا للمنتخب الوطني في شهر رمضان الفضيل. هي أجواء مُميّزة، ونأمل أن تنتهي هذه المحطّة كما نُريده.

– بغداد بونجاح:

– جنوب إفريقيا تملك منتخبا محترما، والدّليل تموقعه ثالثا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

– مباراة بوليفيا كانت فرصة للنّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بِالتعرّف على لاعبيه، ومُميّزاتهم الفنية. ونحن بِدورنا بِصدد التأقلم تدريجيا مع فلسفة العمل الجديدة لِهذا التقني، وخططه التكتيكية.

– لاعبون مثل رامي بن سبعيني وإسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي وأمين غويري لهم وزنهم في المنتخب الوطني. لكن أعتقد أن المنتخب الوطني لا يعتمد على الفرديات، ونتوسّم خيرا في البدائل التي ستُحاول سدّ ثغرات هذا الرّباعي.

– فارس شعيبي:

– سنُواجه منتخب جنوب إفريقيا الذي ترك انطباعا حسنا في البطولة الإفريقية السابقة. أعتقد أن هذه التجربة الودّية لـ “مُحاربي الصّحراء” ستكون مُثمرة.

– أسعى للعمل بِجدّ، ولا أعتقد أن مردودي الفنّي تراجع بعد “الكان” الإيفواري.