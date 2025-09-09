أبرز قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالجولة الثالثة

أصدرت لجنة الانضباط قراراتها بخصوص الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى.

ومن أبرز العقوبات الخاصة بهذه الجولة، معاقبة لاعب وفاق سطيف أكرم جحنيط بأربعة لقاءات، مع وقف التنفيذ في مبارتين.

وعوقب جحنيط أكرم بالطرد في مباراة فريقه أمام مولودية البيض، بسبب شتم الحكم، متبوع بإنذار احتجاج على قرار الحكم.

كما عوقب اللاعب بغرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج، مع احتساب الإنذار الذي تلقاه خلال المباراة ضمن الإنذارات.

وبسبب تصريحات له عبر وسائل الإعلام، عاقبت لجنة الإنضباط مدرب نادي بارادو، بلال دزيري، بالتوقيف المؤقت إلى غاية الاستماع إلى أقواله، هذا الأربعاء، في جلسة مبرمجة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتلقى فريق شبيبة القبائل إنذارا، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دج، بسبب إشعال الألعاب النارية بالمدرجات مع رمي المقذوفات فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية.