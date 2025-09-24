أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة الخامسة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم قراراتها بخصوص الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى.

وعاقبت اللجنة لاعب مولودية الجزائر العربي ثابتي، بمبارتين نافذتين، بعد الطرد المباشر في مباراة مولودية وهران، بسبب اللعب الخشن.

من جهة أخرى، تم توقيف مسيّر نادي بارادو العبدي أمين مؤقتا إلى غاية الاستماع إلى أقواله في جلسة ستعقد هذا الخميس بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما أصدرت اللجنة عقوبات مالية على عدد من اللاعبين بسبب الاحتجاج، وغرامات على الأندية بسبب رمي المقذوفات وإشعال الألعاب النارية، وسوء التنظيم.