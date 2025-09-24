-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة الخامسة

عمر سلامي
  • 46
  • 0
أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة الخامسة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم قراراتها بخصوص الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى.

وعاقبت اللجنة لاعب مولودية الجزائر العربي ثابتي، بمبارتين نافذتين، بعد الطرد المباشر في مباراة مولودية وهران، بسبب اللعب الخشن.

من جهة أخرى، تم توقيف مسيّر نادي بارادو العبدي أمين مؤقتا إلى غاية الاستماع إلى أقواله في جلسة ستعقد هذا الخميس بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما أصدرت اللجنة عقوبات مالية على عدد من اللاعبين بسبب الاحتجاج، وغرامات على الأندية بسبب رمي المقذوفات وإشعال الألعاب النارية، وسوء التنظيم.

مقالات ذات صلة
موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يواصل تحضيراته لمواجهة السنغال

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يواصل تحضيراته لمواجهة السنغال

تعيين حكام مباراة شبيبة القبائل وترجي مستغانم

تعيين حكام مباراة شبيبة القبائل وترجي مستغانم

نتائج الجزائريين في الكأس السعودية

نتائج الجزائريين في الكأس السعودية

لاعب نادي الوكرة بركان في صدارة ترتيب الهدافين

لاعب نادي الوكرة بركان في صدارة ترتيب الهدافين

بِالفيديو: حاج موسى يعود ويهزّ الشّباك

بِالفيديو: حاج موسى يعود ويهزّ الشّباك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد