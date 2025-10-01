-- -- -- / -- -- --
رياضة

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة السادسة

عمر سلامي
مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش

أصدرت لجنة الانضباط قراراتها بخصوص مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى.

ومن أبرز قرارات اللجنة، إيقاف مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش مؤقتا إلى غاية الاستماع إلى أقوله في جلسة الخميس.

وجاء قرار الإيقاف المؤقت لمدرب شباب بلوزداد بسبب تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام.

وأوقفت اللجنة مؤقتا مدرب مولودية البيض شريف حجار وسكرتير اتحاد العاصمة مصطفى لعروسي إلى غاية الاستماع إلى أقوالهما في جلسة الخميس.

وسلطت لجنة الانضباط عدة عقوبات على فريق مولودية وهران، فبالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة عن الاحتجاج، أوقفت اللجنة الأمين العام بوعناني محمد فوزي، مؤقتا إلى غاية الاستماع إلى أقواله، في جلسة الخميس، رفقة المسيّر بارودي بللو.

