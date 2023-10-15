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رياضة

أبرز ما تطرّق إليه بلماضي في المؤتمر الصّحفي بِالإمارات

علي بهلولي
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أبرز ما تطرّق إليه بلماضي في المؤتمر الصّحفي بِالإمارات
الأرشيف

نشّط النّاخب الوطني الجزائري الجزائري جمال بلماضي، الأحد، مُؤتمرا صحفيا بِمدينة العين الإماراتية.

ويستعدّ رجال بلماضي لِمواجهة نظرائهم المصريين ودّيا، مساء هذا الإثنين.

وقال المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” إنّه طلب من اتحاد الكرة الجزائري في أكثر من مرّة، برمجة مباراة تحضيرية للاعبيه مع نظرائهم المصريين. لكن لِأسباب (لم يكشف عنها) لم تتحقّق رغبته.

وأضاف أنّه كان يأمل إقامة المباراة بِالعاصمة القاهرة أو مدينة مصرية أخرى، مُلمّحا إلى أن تنظيم اللّقاء كان خارج إرادة اتحاد الكرة الجزائري.

ويُؤمن بلماضي بِأن “مُحاربي الصّحراء” سيُواجهون منافسا مصريا قويا، وقال إنه طوال فترة تدريبه للمنتخب الوطني الجزائري، أصرّ على التباري مع الفرق الكبرى في القارّة السّمراء، على غرار السنيغال ونيجيريا وتونس وغانا وكوت ديفوار والكاميرون.

وينفي النّاخب الوطني أن يكون فريق مصر قد تراجع مستواه الفني، وقال إن زملاء النّجم محمد صلاح بلغوا نهائي الكأس الإفريقية في آخر نسخة لها، كما ودّعوا سباق تصفيات كأس العالم في المحطّة الحاسمة، بِركلات الترجيح وخارج القواعد. فضلا عن تعوّد هذا المنتخب على الضّغوط.

وبِخصوص اللاعبين الجدد للمنتخب الوطني (غويري، لعروسي…)، قال بلماضي إنه سيمنح الوقت الكافي لِهذه العناصر الشابة، ولن يستعجل تفجير مواهبها. مُشيرا إلى أنّ هؤلاء اللاعبين قدموا من أوروبا، المنطقة التي تختلف كثيرا عن القارّة السّمراء، سواء من النّاحية الجوّية أو ظروف تنظيم المقابلات.

وطلب جمال بلماضي في الأخير جماهير وصحافة البلدَين، بِعدم إخراج مباراة الجزائر ومصر عن إطارها الرّياضي. وقال إن اللّقاء لا يعدو أن يكون محطّة تحضيرية لِتصفيات المونديال ونهائيات البطولة الإفريقية.

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