أبرز ما تطرّق إليه بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي

نشّط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مؤتمرا صحفيا سهرة الخميس، بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو.

جاء ذلك بعد فوز المنتخب الوطني على ضيفه البوتسواني، في تصفيات كأس العالم 2026.

ونبرز لكم فيما يلي أهم ما تطرّق إليه بيتكوفيتش:

– لا أعرف المستوى الفني لِمنتخب بوتسوانا، لكنهم لعبوا كما لو كانت مباراتهم الأخيرة! هذا المنافس بذل جهدا كبيرا اليوم.

– بدأنا المباراة كما ينبغي. حافظنا على وتيرة اللعب، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء في اللمسة الأخيرة.

– استقبلت شباكنا هدفا بِخطأ دفاعي في المراقبة.

– بدأنا الشوط الثاني بِذكاء أكبر.

– لا أتّفق مع الرّأي الذي يقول إننا واجهنا صعوبة في كل مباراة. نحن أفضل منتخب هجومي في إفريقيا في هذه التصفيات (19 هدفا في 7 مقابلات).

– لم يكن جميع اللاعبين في أفضل حالة بدنية. إنها بداية الموسم. إذا ارتفع مستوى لياقتنا البدنية، فأنا متأكد من أن الأمور ستتحسن.

– كنّا نظن أننا سنفوز في كل مباراة وبِسهولة، لكن علينا أن نعمل بِجدّ.

– علينا أن نكون أكثر صرامة، وعلى اللاعبين تحمّل المسؤولية وامتلاك شخصية قوية.

– في الأوقات الصعبة، نحتاج إلى لاعبين قادرين على تحمّل عبء المقابلات وضغوطها.

– يتذكر العديد من اللاعبين غيابهم عن التأهل لِكأس العالم 2022. علينا أن نستمر لأطول فترة ممكنة ونحن نخوض المقابلات بِالتوازن المطلوب.

– سنعمل على هذا الجانب، وسنتحدث مع اللاعبين، وأنا مقتنع بأننا سنقدم أداءً أفضل في المستقبل.

– جميع اللاعبين مهمّون، لكننا لا نختار اللاعبين بناء على نوعية المنافس.

– بالنسبة لِحاج موسى ومازة، هناك 6 أو7 لاعبين ينشطون في مراكزهم، ولهذا السبب استبعدناهما مؤقّتا.