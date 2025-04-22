-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أبرز ما جاء في اجتماع رئيس “الفاف” مع حكام النخبة (فيديو)

عمر سلامي
  • 363
  • 0
أبرز ما جاء في اجتماع رئيس “الفاف” مع حكام النخبة (فيديو)
ح.م
وليد صادي

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الاثنين مع حكام النخبة، بعد تسجيل بعض النقائص التحكيمية في الجولات الأخيرة.

والتقى رئيس “الفاف” بحكام النخبة، واللجنة الفيدرالية للتحكيم، من أجل التحفيز، وتوعيتهم، والتأكيد على دورهم الكبير في الجولات الأخيرة من البطولة.

وأكد الاتحاد الجزائري في بيان له، أن رئيس “الفاف” وليد صادي، عبّر خلال الاجتماع عن انشغاله الكبير إزاء بعض الحلات التحكيمية، وطالب اللجنة الفيدرالية للتحكيم بالتعامل معها بعقلانية، مع ضرورة مرافقة الحكام في هذه المرحلة الحساسة، التي تكتسي فيها المباريات أهمية متزايدة، مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي.

وشدّد صادي خلال الاجتماع على أهمية الدور المنوط بالحكام، وعلى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما جدّد التأكيد على دعم “الفاف” الثابت لهم.

مقالات ذات صلة
“شباب الجزائر” بشعار اقتطاع نصف التأشيرة قبل موقعة “حملاوي”

“شباب الجزائر” بشعار اقتطاع نصف التأشيرة قبل موقعة “حملاوي”

بولبينة وأخريب وأناتوف مرشّحون للاحتراف بأوروبا الموسم القادم

بولبينة وأخريب وأناتوف مرشّحون للاحتراف بأوروبا الموسم القادم

محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ28 للدوري السعودي

محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ28 للدوري السعودي

إدارة اتحاد بسكرة تصدر بيانا قبل ساعات من موعد مباراة مولودية الجزائر

إدارة اتحاد بسكرة تصدر بيانا قبل ساعات من موعد مباراة مولودية الجزائر

عصروا مواهبه ثم رموه!

عصروا مواهبه ثم رموه!

إدارة اتحاد العاصمة تطالب بفتح تحقيق بعد تجاهل غرفة “الفار” هذه اللقطة (فيديو)

إدارة اتحاد العاصمة تطالب بفتح تحقيق بعد تجاهل غرفة “الفار” هذه اللقطة (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد