أبرز ما جاء في اجتماع رئيس “الفاف” مع حكام النخبة (فيديو)

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الاثنين مع حكام النخبة، بعد تسجيل بعض النقائص التحكيمية في الجولات الأخيرة.

والتقى رئيس “الفاف” بحكام النخبة، واللجنة الفيدرالية للتحكيم، من أجل التحفيز، وتوعيتهم، والتأكيد على دورهم الكبير في الجولات الأخيرة من البطولة.

وأكد الاتحاد الجزائري في بيان له، أن رئيس “الفاف” وليد صادي، عبّر خلال الاجتماع عن انشغاله الكبير إزاء بعض الحلات التحكيمية، وطالب اللجنة الفيدرالية للتحكيم بالتعامل معها بعقلانية، مع ضرورة مرافقة الحكام في هذه المرحلة الحساسة، التي تكتسي فيها المباريات أهمية متزايدة، مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي.

وشدّد صادي خلال الاجتماع على أهمية الدور المنوط بالحكام، وعلى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما جدّد التأكيد على دعم “الفاف” الثابت لهم.