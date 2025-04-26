أبرز ما قاله المدرب مضوي قبل مباراة الإياب أمام نهضة بركان

أكد مدرب النادي الرياضي القسنطيني، خير الدين مضوي، أن فريقه حضّر كما ينبغي لمباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي.

ويستضيف النادي القسنطيني، نهضة بركان أمسية هذا الأحد، بداية من الساعة الخامسة بملعب الشهيد حملاوي.

ورغم صعوبة المأمورية بعد الهزيمة الثقيلة في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، برباعية نظيفة، إلا أن مضوي أكد على ضرورة تقديم مباراة كبيرة.

وقال خير الدين مضوي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” ليس لدينا ما نخسره في هذه المباراة التي حضرنا لها جيدا من كل الجوانب، جنون كرة القدم يجعلنا نؤمن بأنه لا مستحيل، ونؤمن بالعودة في النتيجة”.

وأضاف: “أكدنا للاعبين على ضرورة الرمي بكامل ثقلنا في المباراة، خاصة وأننا على يقين بأننا سنعيش أجواء غير عادية ودعم كبير من طرف الجماهير”.

وتابع: “قمنا بتحليل مباراة الذهاب، وتجاوزنا تلك الخسارة ونحن جاهزون من الناحية النفسية”.