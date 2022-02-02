أبرز ما قاله بلايلي في المؤتمر الصحفي

قدّمت إدارة نادي براست الفرنسي بعد ظهيرة الأربعاء، لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى وسائل الإعلام.

ومعلوم أن صانع الألعاب بلايلي (29 سنة) أمضى عقدا قصيرا، تنقضي مدّته في الصيف المقبل. مع إمكانية تمديده بِثلاثة أعوام إضافية.

ولِمعرفة فحوى المؤتمر الصحفي وردّ الدولي الجزائري على أسئلة رجال الصحافة، نذكر أبرز ما جاء في هذه المحطّة الإعلامية.

1- قال بلايلي إنه لم تُمنح له فرصة اللّعب في فريق أونجي الفرنسي (سنة 2017)، لِذلك عاد إلى أوروبا للبرهنة على أنّه جدير بِالإحتراف في البطولات عالية المستوى الفني.

2- رغم فوزه بِكأس إفريقيا والعرب ورابطة أبطال إفريقيا وإحرازه تتويجات أخرى، إلّا أن ابن وهران أبدى تواضعا، وقال إنه مازال يتعلّم في الحقل الكروي.

3- قال بلايلي إن مواطنه وزميله هاريس بلقبلة حفّزه للانضمام إلى فريق براست، كما أن المدير الرياضي للنادي شجّعه أيضا على إمضاء العقد.

4- يُفضّل يوسف بلايلي مركز متوسط ميدان هجومي، واللّعب من الجهة اليسرى.

5- أبدى بلايلي إعجابه بِقدوم عديد الجزائريين المغتربين، إلى أوّل حصة تدريبية له مع فريق براست. وتوقّع أن يتكرّر السيناريو خلال مقابلات البطولة الفرنسية.

6- التزم بلايلي بِتقديم أفضل العروض الفنية لِتحقيق أهداف فريقه الجديد براست، وأيضا إسعاد الأنصار، بينهم الشعب الجزائري.

7- اعترف بلايلي بِأنه ارتكب خطأ سنة 2015، بِسبب صغر سنّه. وشدّد على أن الحادثة باتت في حكم الماضي. في إشارة إلى الفخ الذي سقط فيه ويعلمه الجمهور الرياضي الجزائري.